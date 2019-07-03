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«Норникель» и IBM будут учить блокчейну на базе МФТИ

Москва, 03.07.2019
Ведущий мировой производитель палладия и никеля компания «Норникель» подписала соглашение с IBM и МФТИ о создании Центра компетенций в области разработки цифровых технологий для горнорудной отрасли с использованием открытого программного обеспечения и специализированных решений.

Его создают для обучения студентов, проведения  исследований, разработки цифровых экосистем и освоения эффективных практик использования информационных технологий в областях «блокчейн», «интернет вещей» и «системы оптимизации».

Магистерская программа по направлению «Блокчейн» рассчитана на четыре семестра и будет запущена осенью 2019 года, для чего МФТИ уже составил учебные планы и ведет набор студентов (запись доступна по ссылке https://blockchain.mipt.ru/).

Инициаторы программы активно призывают студентов участвовать в ней.

Институт также сформирует учебную демонстрационную площадку, включая вычислительные мощности для проведения учебных и научных мероприятий Центра по тематике «Норникеля», обеспечит создание прототипов для горнорудной отрасли на основе решений IBM. Последняя в свою очередь предоставит новому Центру доступ к профильным научно-образовательным материалам и решениям, а также учебным материалам и сервисам для IT-разработчиков. «Норникель» же обеспечит выплату стипендий студентам и аспирантам совместной программы, а также предоставит в распоряжение Центра свои производственные площадки для отработки IT-решений и проведения исследовательских работ.

Более того, успешная сдача вступительных экзаменов обеспечит студентам грант от “Норникеля” на ведение собственных исследований.

 «Стратегия „Норникеля“ подразумевает создание условий для развития кадрового потенциала на базе ведущих технических вузов России и приобретение новых компетенций с фокусом на цифровые технологии, - говорит старший вице-президент, руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникеля» Сергей Батехин. - Новый Центр будет не только

 вести подготовку специалистов в цифровой области, но и обеспечит процесс исследования, разработки и применения перспективных технологий (в т.ч. технологию распределенных реестров) в рамках проектов „Норникеля“». В арсенале IBM — несколько сотен проектов по всему миру, связанных с внедрением блокчейна, в том числе и в России. «Спрос на эту технологию будет только расти, поэтому уже сейчас нужно готовить специалистов с необходимыми знаниями и навыками, объединяя наши усилия с такими ведущими компаниями и университетами как „Норникель“ и Физтех», — говорит генеральный директор IBM в России и странах СНГ Ирис Джеба.

Справки

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.

Корпорация IBM — глобальная инновационно-технологическая компания и крупнейший ИТ-работодатель, обслуживающий заказчиков в 170 странах. IBM специализируется на когнитивных решениях и облачных платформах для того, чтобы быть значимыми для клиентов и мира в целом. Компания является ведущим поставщиком передовых решений и услуг для заказчиков из различных отраслей экономики, в том числе государственного сектора, телекоммуникаций, здравоохранения, финансов и страхования, розничной торговли, добычи нефти и газа.

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