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«Норникель» и IBM будут учить блокчейну на базе МФТИ

Москва, 03.07.2019
Ведущий мировой производитель палладия и никеля компания «Норникель» подписала соглашение с IBM и МФТИ о создании Центра компетенций в области разработки цифровых технологий для горнорудной отрасли с использованием открытого программного обеспечения и специализированных решений.

Его создают для обучения студентов, проведения  исследований, разработки цифровых экосистем и освоения эффективных практик использования информационных технологий в областях «блокчейн», «интернет вещей» и «системы оптимизации».

Магистерская программа по направлению «Блокчейн» рассчитана на четыре семестра и будет запущена осенью 2019 года, для чего МФТИ уже составил учебные планы и ведет набор студентов (запись доступна по ссылке https://blockchain.mipt.ru/). 

Институт также сформирует учебную демонстрационную площадку, включая вычислительные мощности для проведения учебных и научных мероприятий Центра по тематике «Норникеля», обеспечит создание прототипов для горнорудной отрасли на основе решений IBM. Последняя в свою очередь предоставит новому Центру доступ к профильным научно-образовательным материалам и решениям, а также учебным материалам и сервисам для IT-разработчиков. «Норникель» выделяет студентам грант на обучение, обеспечивает выплату стипендий. Компания также предоставит в распоряжение Центра свои производственные площадки для отработки IT-решений и проведения исследовательских работ. «Стратегия «Норникеля» подразумевает создание условий для развития кадрового потенциала на базе ведущих технических вузов России и приобретение новых компетенций с фокусом на цифровые технологии, - говорит старший вице-президент, руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникеля» Сергей Батехин. - Новый Центр будет не только вести подготовку специалистов в цифровой области, но и обеспечит процесс исследования, разработки и применения перспективных технологий (в т.ч. технологию распределенных реестров) в рамках проектов «Норникеля»». В арсенале IBM — несколько сотен проектов по всему миру, связанных с внедрением блокчейна, в том числе и в России. «Спрос на эту технологию будет только расти, поэтому уже сейчас нужно готовить специалистов с необходимыми знаниями и навыками, объединяя наши усилия с такими ведущими компаниями и университетами как «Норникель» и Физтех», — говорит генеральный директор IBM в России и странах СНГ Ирис Джеба.

Инициаторы программы призывают студентов к активному участию.

Справки:

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.

Корпорация IBM — глобальная инновационно-технологическая компания и крупнейший ИТ-работодатель, обслуживающий заказчиков в 170 странах. IBM специализируется на когнитивных решениях и облачных платформах для того, чтобы быть значимыми для клиентов и мира в целом. Компания является ведущим поставщиком передовых решений и услуг для заказчиков из различных отраслей экономики, в том числе государственного сектора, телекоммуникаций, здравоохранения, финансов и страхования, розничной торговли, добычи нефти и газа.

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