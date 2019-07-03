ПАСЕ сделала выговор Украине

Украина не имеет права отказать Парламентской ассамблее Совета Европы присутствовать в лице своих наблюдателей на внеочередных парламентских выборах. «Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами», - заявила президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Вчера, 2 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении полномочия парламентской делегации России без всяких ограничений. Украинская делегация, прекратила свою работу в ПАСЕ и обещала поставить перед Верховной Радой вопрос о разрыве отношений с ПАСЕ.