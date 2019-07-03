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Путин подписал федеральный закон о приостановке ДРСМД

Москва, 03.07.2019
  • Путин подписал федеральный закон о приостановке ДРСМД

Михаил Метцель/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В законе подчёркивается, что решение о возобновлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может быть принято президентом РФ.

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Согласно Договору, который в 1987 году подписали президент СССР Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган, страны должны уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования данного диапазона, а также не производить и не испытывать их.

В октябре 2018 года глава США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из Договора, из-за имеющихся со стороны Москвы нарушений его условий. В начале февраля 2019 года Трамп сообщил, что его страна приостанавливает участие в ДРСМД и выйдет из него через 6 месяцев, если РФ не вернётся к его соблюдению.

30 мая 2019 года Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора. 18 июня Госдума на своём пленарном заседании приняла закон о приостановлении действия ДРСМД. 26 июня закон был одобрен Советом Федерации. 

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