Путин рассказал, когда состоится его встреча с Лукашенко

Глава российского государства Владимир Путин во время церемонии приёма верительных грамот у 18 вновь прибывших послов иностранных государств рассказал, когда состоится его полноформатная встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам переговоры между лидерам двух стран пройдут 18 июля в Санкт-Петербурге. При этом Путин подчеркнул, что в ходе предстоящей встречи стороны обсудят интеграционные процессы.

«Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с нашими белорусскими партнерами, – заявил президент РФ. – Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, которые запланированы в привязке к VI заседанию Форума регионов двух стран».

Напомним, последний раз лидеры РФ и Белоруссии встречались 30 июня в Минске, куда глава российского государства прибыл сразу после саммита G20 для того, чтобы посетить церемонию закрытия II Европейских игр.

Ранее сообщалось, что Лукашенко раскритиковав поправки к закону о службе в армии, заявил, что если граждане его страны не хотят защищать свою родину, то Белоруссия будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России. При этом он пояснил, что Москва не окажет в помощи Минску, но это станет возможно только в том случае, если Белоруссия войдет в состав России, чего бы он очень не хотел.