«Россия или НАТО»: Лукашенко поставил белорусов перед выбором

Александр Лукашенко – президент Белоруссии – подверг резкой критике поправки к закону о службе в армии, после принятия которых военные комиссариаты смогут призывать на срочную службу дополнительно по 4,5 тыс. человек в год, что по мнению, белорусского лидера недостаточно для полноценного функционирования армии.

Как отметил Лукашенко, если население откажется защищать свою родину, Белоруссия будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России.

«Если мы сильно попросим НАТО, они нам пообещают и возможно помогут. Вы этого хотите? Лично я – нет», — подчеркнул Лукашенко в интервью агентству БелТА.

Есть у Белоруссии, по словам «батьки» и другой вариант — ппросить помощи у Москвы.

«Конечно, мы можем попросить Россию, чтобы она нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и всё такое. Но хочу, чтобы вы все поняли, что гарантии защиты Москвой будут возможны только в том случае, если мы войдет в состав России. Я не хотел бы для Белоруссии такого варианта», – резюмировал Лукашенко.

Ранее, президент Белоруссии неоднократно заявлял, что 2019 и 2020 годы будут для страны очень сложными, так её независимость захотят «сильно пробовать на зуб». Он также говорил, что ему поступают предложения войти Белоруссии в состав РФ «шестью областями», при этом особо подчёркивая, что «суверенитет для белорусов – это святое».

Напомним, 3 июля Белоруссия отмечает День независимости.