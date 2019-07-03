Сбербанк устал от блокчейна

Coindesk исправил название и в тексте статьи уточняет цитату Олега Абдрашитова: «Мастерчейн не удовлетворяет требованиям к прецедентам Сбербанка, поэтому для всех будущих исследований мы будем использовать корпоративные блокчейн-платформы, такие как Hyperledger Fabric или Quorum, — сказал Абдрашитов. — Чтобы было понятно: Сбербанк закончит то, что начал с Мастерчейн, но не будет инициировать новую работу».

Проект «Мастерчейн» под эгидой Центрального банка реализует Ассоциация финансовых технологий. Предполагалось, что «Мастерчейн» сможет заменить существующую систему электронных закладных при сделках с недвижимостью. Но пока похоже, что регулятору не удалось сделать более прозрачную, надежную и быструю ИТ-систему для регистрации недвижимости, чем та, которая уже есть.

Комментируя фактически сворачивание работы над развитием Мастерчейна Сбербанк старается подсластить пилюлю: «Сбербанк был инициатором запуска на этой платформе децентрализованной депозитарной системы для учета е-закладных, мы лидируем этот проект в ассоциации. На этой платформе проведены пилотные сделки с электронными ипотечными закладными, в ближайшее время планируется запуск в промышленную эксплуатацию депозитарной системы. Удалось найти решения не только для технологических, но и для правовых вопросов учета ценных бумаг. Это будет одна из первых таких систем в мире. Мы ожидаем серьезные положительные эффекты для бизнеса от развития этого проекта», — заявил Юрий Дубин, директор депозитария Сбербанка. В банке также отметили, что кроме проекта электронных закладных и депозитария в рамках проекта Мастерчейн, Сбербанк также заинтересован в участии в «регуляторной песочнице».

О том, что сам Мастерчейн и проекты на нем все еще далеки от запуска и обладают целым рядом очевидных узких мест, которые неизвестно как будут исправляться, «Эксперт» писал в апреле (см. «Две загадки Мастерчейна», «Эксперт» № 16). Тогда в ассоциации Финтех говорили о скором старте Мастерчейна уже в начале июля, но пока этого не случилось. И Олег Абдрашитов и его коллега Евгения Овчинникова, начальник управления технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка в России, перечисляют технические сложности, которые Мастерчейну пока не удалось преодолеть: низкая скорость и излишний контроль со стороны регулятора. Мастерчейн стал слишком централизованным даже для этого формата, поскольку его работа полностью зависит от центрального сервера Ассоциации FinTech, который контролирует майнинг и консенсус”», — приводит слова Олега Абдрашитова Coindesk.

Таким образом похоже, что проект Мастерчейна — блокчейна от Центрального банка, — зашел в тупик. А Сбербанк переключился на новую хайповую технологию — искусственный интеллект.