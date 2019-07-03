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Шойгу сообщил о спасении части экипажа загоревшейся подлодки

Москва, 03.07.2019

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что часть экипажа глубоководного аппарата удалось спасти. Сколько именно выживших министр не сообщил.

Шойгу в ходе совещания по расследованию причин пожара сообщил, что экипаж подлодки, предотвращая распространение пожара на весь корабль, задраили люки, предварительно эвакуировав из отсека гражданского специалиста.

Шойгу подчеркнул, что моряки «в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности из отсека, охваченного огнем», а затем сами «до конца боролись за живучесть корабля».

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски», - подчеркнул министр обороны.

Все погибшие подводники будут представлены к госнаградам, отметил Сергей Шойгу.

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