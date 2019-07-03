Слуцкий допустил отказ от оплаты долга РФ перед ПАСЕ

Леонид Слуцкий – глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – допустил, что Россия откажется платить долг перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год. По его мнению, это было бы логично, так как наша делегация в этот период не участвовала в работе Ассамблеи, передаёт агентство «Интерфакс».

«Насколько я понимаю механику – мы платим только за этот год, когда мы вернулись в ПАСЕ, и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия», – пояснил Слуцкий.

При этом он напомнил, что в отсутствие нашей страны были выбраны около 70 % судей ЕСПЧ, а также Верховный комиссар по правам человека. Именно поэтому, как считает он, вопрос выплат, весьма проблемный.

«Если российский Минфин придерживается именно такой логики, то она корректная. Но ещё раз подчеркну, что нужно очень осторожно относиться к вопросам выплаты долгов за период нашего отсутствия на площадке Парламентской Ассамблеи Совета Европы», – резюмировал Слуцкий, добавив, что это должно стать предметом обменов мнениями на самом высоком уровне.

Накануне в западных СМИ появилась информация, что Россия уже возобновила выплату членских взносов в бюджет СЕ. В частности, озвучивалась цифра – 33 млн евро за 2019 год. При этом в ПАСЕ ожидает, что Москва в самое ближайшее время погасит задолженность за 2017 и 2018 годы, а это – 55 млн евро, не считая пени, которые «накапали» за просрочку платежей.