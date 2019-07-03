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Топ-менеджеры госкомпаний ответят персонально

Москва, 03.07.2019
В число новых KPI для топ-менеджеров госкомпаний вошли выполнение указа президента о национальных проектах, а так же доля конкурентных закупок.
#Элита России
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#Экономика
  • Топ-менеджеры госкомпаний ответят персонально

Президент, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов и президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин (слева направо)

Михаил Метцель/ТАСС

Кого-кого премии лишат?

Российское правительство разработало новые правила расчета ключевых показателей эффективности (KPI) для топ-менеджеров госкомпаний. Новые критерии, про которые пишут «Ведомости» со ссылкой на полученный в кабмине документ, перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В число новых KPI вошли такие критерии, как выполнение майского указа президента Владимира Путина, отношение инвестиций к денежному потоку и к амортизационным начислениям, доля конкурентных закупок; сокращение непрофильных активов. Помимо этого, для каждой компании будут установлены отдельные отраслевые показатели. Кроме того, учитываться будет и ряд прежних показателей, таких как финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка.

На основе рекомендаций правительства советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на три года или более долгосрочный период. После этого KPI должно будет утвердить Росимущество. От достижения KPI будут зависеть, в частности, премии руководства госкомпаний. В апреле глава Минфина Антон Силуанов предложил ввести KPI для крупных компаний под нацпроекты. Министр рассказал, что показатели эффективности установят, в частности, для РЖД. 

Это ответственность за возможную неудачу с нацпроектами

В целом, считает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский, привязать личную ответственность топ-менеджеров госкомпаний к реализации социально значимых задач – идея очень хорошая. Главное, чтобы не получилось, как в анекдоте «Что бы русские ни делали, получается Калашников». Более того, идея вовсе не нова и уже не раз и не два озвучивалась.

Единственное, что смущает, добавляет эксперт, это тот факт, что KPI придется создавать по сути самим для себя, а это дает возможность составить его таким образом, чтобы при минимальной эффективности получить максимальный результат. С другой стороны, если все-же государством будут установлены жесткие требования по минимальным значениям, это действительно сможет принести результаты.

Главный плюс новых правил, с точки зрения Дмитрия Иногородского, это появление личной ответственности. После введения KPI можно будет точно назвать людей, из-за которых эти самые национальные проекты не были выполнены. Хотя пока это и выглядит как желание государства несколько обезопасить «госструктуру» в целом, на случай неудач.

Выполнение майского указа — это глобальная задача на несколько лет вперед, при этом премии руководители госкомпаний получают регулярно поэтому, полагает, в свою очередь, гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина, инициатива может принести лишь частичную пользу. Даже если промежуточные результаты реализации нацпроектов будут слабыми, полное отсутствие премий к основному окладу для топ-менеджеров маловероятно, поэтому ожидать высокой отдачи за счет такого рода рычага на наш взгляд, достаточно самонадеянно, отмечает она.

Показательным моментом является еще и тот факт, что сам по себе инструмент KPI для госкомпаний был введен еще в 2014 году, и такие требования были применимы к 80% компаний из госсектора, продолжает эксперт. Однако эффективности от такого подхода за пятилетний срок практически нет – представители топ-менеджмента как получали премии, так и продолжают их получать. При этом ВВП страны продолжает расти очень медленными темпами.

Если смотреть более детально на ключевые показатели KPI, то они для топов остались в большинстве своем прежними, но к ним прибавились новые пункты, отмечает Екатерина Синогейкина. Помимо создания условий для роста финансовых показателей, добавилось создание условий для увеличения привлекаемых инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. То есть компании должны вести более активную политику привлечения новых инвесторов, однако, в таком случае, госкопаниям необходимо срочно активизироваться.

Есть тут и еще тот момент, добавляет Екатерина Синогейкина. Топ-менеджеры такого высокого уровня в принципе не могут быть мотивированы исключительно KPI.

Госкомпании в отсутствие госплана

В отсутствие системы долгосрочного государственного планирования и значительного ослабления регулирования рисков на валютном рынке, ослабления регулирования на долговом сегменте, влияние государства как экономического арбитра в экономике снизилось, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Но на этом фоне правительство ужесточает контроль за деятельностью топ-менеджмента компаний. Неясно в данной связи, на основании каких долгосрочных планов и расчетов и в увязке с какими отраслевыми планами будут делаться выводы о том, что компании «слишком мало» или «слишком много» инвестируют.

В отсутствие госплана или его аналогов, а также структуры, осуществляющей, макроэкономический контроль взаимосвязей в развитии отраслей экономики, дефицита и профицита имеющихся мощностей и ресурсов, неясно и то, какие критерии будут положены в основу оценок эффективности менеджмента госкорпораций, продолжает эксперт. Для примера, оценки целевого прироста инвестиций в РФ на 2020-е годы представляются непрозрачными. Они без малого в два раза ниже фактического прироста валового накопления, достигнутого в 2002 – 2011 гг., несмотря на глобальный финансовый кризис. Аналитик отмечает, что в конце 90-х и в 2009-2011 годах применялись меры планирования и стимулирования, которые дали, в том числе, инвестиционный эффект.

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