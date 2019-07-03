Топ-менеджеры госкомпаний ответят персонально

Кого-кого премии лишат?

Российское правительство разработало новые правила расчета ключевых показателей эффективности (KPI) для топ-менеджеров госкомпаний. Новые критерии, про которые пишут «Ведомости» со ссылкой на полученный в кабмине документ, перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В число новых KPI вошли такие критерии, как выполнение майского указа президента Владимира Путина, отношение инвестиций к денежному потоку и к амортизационным начислениям, доля конкурентных закупок; сокращение непрофильных активов. Помимо этого, для каждой компании будут установлены отдельные отраслевые показатели. Кроме того, учитываться будет и ряд прежних показателей, таких как финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка.

На основе рекомендаций правительства советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на три года или более долгосрочный период. После этого KPI должно будет утвердить Росимущество. От достижения KPI будут зависеть, в частности, премии руководства госкомпаний. В апреле глава Минфина Антон Силуанов предложил ввести KPI для крупных компаний под нацпроекты. Министр рассказал, что показатели эффективности установят, в частности, для РЖД.

Это ответственность за возможную неудачу с нацпроектами

В целом, считает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский, привязать личную ответственность топ-менеджеров госкомпаний к реализации социально значимых задач – идея очень хорошая. Главное, чтобы не получилось, как в анекдоте «Что бы русские ни делали, получается Калашников». Более того, идея вовсе не нова и уже не раз и не два озвучивалась.

Единственное, что смущает, добавляет эксперт, это тот факт, что KPI придется создавать по сути самим для себя, а это дает возможность составить его таким образом, чтобы при минимальной эффективности получить максимальный результат. С другой стороны, если все-же государством будут установлены жесткие требования по минимальным значениям, это действительно сможет принести результаты.

Главный плюс новых правил, с точки зрения Дмитрия Иногородского, это появление личной ответственности. После введения KPI можно будет точно назвать людей, из-за которых эти самые национальные проекты не были выполнены. Хотя пока это и выглядит как желание государства несколько обезопасить «госструктуру» в целом, на случай неудач.

Выполнение майского указа — это глобальная задача на несколько лет вперед, при этом премии руководители госкомпаний получают регулярно поэтому, полагает, в свою очередь, гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина, инициатива может принести лишь частичную пользу. Даже если промежуточные результаты реализации нацпроектов будут слабыми, полное отсутствие премий к основному окладу для топ-менеджеров маловероятно, поэтому ожидать высокой отдачи за счет такого рода рычага на наш взгляд, достаточно самонадеянно, отмечает она.

Показательным моментом является еще и тот факт, что сам по себе инструмент KPI для госкомпаний был введен еще в 2014 году, и такие требования были применимы к 80% компаний из госсектора, продолжает эксперт. Однако эффективности от такого подхода за пятилетний срок практически нет – представители топ-менеджмента как получали премии, так и продолжают их получать. При этом ВВП страны продолжает расти очень медленными темпами.

Если смотреть более детально на ключевые показатели KPI, то они для топов остались в большинстве своем прежними, но к ним прибавились новые пункты, отмечает Екатерина Синогейкина. Помимо создания условий для роста финансовых показателей, добавилось создание условий для увеличения привлекаемых инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. То есть компании должны вести более активную политику привлечения новых инвесторов, однако, в таком случае, госкопаниям необходимо срочно активизироваться.

Есть тут и еще тот момент, добавляет Екатерина Синогейкина. Топ-менеджеры такого высокого уровня в принципе не могут быть мотивированы исключительно KPI.

Госкомпании в отсутствие госплана

В отсутствие системы долгосрочного государственного планирования и значительного ослабления регулирования рисков на валютном рынке, ослабления регулирования на долговом сегменте, влияние государства как экономического арбитра в экономике снизилось, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Но на этом фоне правительство ужесточает контроль за деятельностью топ-менеджмента компаний. Неясно в данной связи, на основании каких долгосрочных планов и расчетов и в увязке с какими отраслевыми планами будут делаться выводы о том, что компании «слишком мало» или «слишком много» инвестируют.

В отсутствие госплана или его аналогов, а также структуры, осуществляющей, макроэкономический контроль взаимосвязей в развитии отраслей экономики, дефицита и профицита имеющихся мощностей и ресурсов, неясно и то, какие критерии будут положены в основу оценок эффективности менеджмента госкорпораций, продолжает эксперт. Для примера, оценки целевого прироста инвестиций в РФ на 2020-е годы представляются непрозрачными. Они без малого в два раза ниже фактического прироста валового накопления, достигнутого в 2002 – 2011 гг., несмотря на глобальный финансовый кризис. Аналитик отмечает, что в конце 90-х и в 2009-2011 годах применялись меры планирования и стимулирования, которые дали, в том числе, инвестиционный эффект.