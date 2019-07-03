Вход/Регистрация Подписка

Ученые предложили систему для определения загрязненного воздуха в любой точке города

Москва, 03.07.2019
  • Ученые предложили систему для определения загрязненного воздуха в любой точке города

Команда проекта Экомониторинг

Виктория Матвейчук, ЮУрГУ

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) заявили о разработке информационно-аналитической системы, которая позволяет в режиме реального времени определять концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в любой точке города.

Загрязнение воздуха – одна из наиболее острых проблем, с которой сегодня столкнулось человечество. По данным ВОЗ 9 из 10 человек в мире дышат загрязненным атмосферным воздухом. При этом пока нет эффективного инструмента, который позволил бы в режиме реального времени оценивать вклад каждого источника выбросов загрязняющих веществ, будь то автотранспорт или промышленное предприятие, в экологическое состояние городской воздушной среды. 

Проблему призван решить «Экомонитор» — междисциплинарный проект Института естественных и точных наук Южно-Уральского государственного университета. Конечный его продукт — компьютерная программа, которая реализует математическую модель, созданную на основе оригинальных разработок ученых с учетом современного мирового опыта.

 «Необходимо знать, какова концентрация каждого вещества на той или иной территории, безопасно ли там находиться. А если в определенной части города расположены несколько промышленных предприятий, то необходимо учитывать вклад каждого в загрязнение воздуха. Поэтому мы разрабатываем математическую модель и программное обеспечение для системы экологического мониторинга», — рассказал руководитель проекта, доцент кафедры прикладной математики и программирования ЮУрГУ Дмитрий Дрозин.

По его словам, на экране компьютера или другого устройства в режиме реального времени пользователь увидит информацию о том, какова концентрация того или иного вещества на определенном участке мониторинга. Программа не только соберет информацию о концентрации загрязняющих веществ в какой-либо точке, но и рассчитает её изменение на ближайшее время.

По мнению разработчиков, система экологического мониторинга позволит не только получить подробную «карту» загрязненности воздуха на территории какого-либо города, но и найдет применение при нормировании выбросов загрязняющих веществ. В ближайшем будущем ученые продемонстрируют пилотную версию программы и проведут ее испытание.

Исследования в области экологии, начиная с 2018 года, стали одними из трех приоритетных направлений развития научной и образовательной деятельности Южно-Уральского государственного университета наряду с цифровой индустрией и материаловеденьем.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
      Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
    2. Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
      Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
    3. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама