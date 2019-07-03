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Ученые рассказали, какие пищевые привычки являются самыми опасными

Москва, 03.07.2019
  • Ученые рассказали, какие пищевые привычки являются самыми опасными

Из открытых источников

Ученые после проведения соответствующих исследований составили список факторов, негативно влияющих на здоровье и приводящих к преждевременной смерти, сообщает медицинский журнал The Lancet.

Данные о неблагоприятном режиме питания собирались в течение 17 лет в 195 странах мира.  В целом ученые назвали пагубной привычкой вводить в свое меню много вредных продуктов при дефиците полезных.

Основным вредным компонентом ученые назвали соль и соленые продукты. На втором месте следует отсутствие на столе цельнозерновых продуктов, фруктов, орехов, семечек, овощей, клетчатки, бобовых, омега-3 из морепродуктов и кальция.

Также крайне опасной пищевой привычкой является злоупотребление трансжирами, сладкими напитками, красным и переработанным мясом.

Ученые советую любителям этих продуктов, хотя бы пару раз в неделю заменять мясо на фасоль и в каждое блюдо добавлять зелень. Сливочное масло с большей пользой заменит оливковое, уверены медики.

Ранее диетологи сообщили, чтобы избежать лишнего веса необходимо составлять свой рацион так, чтобы две третьи вашей тарелки были «зелеными».

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