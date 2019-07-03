Поехали в Грецию

Лето в самом разгаре, в Европе, как обычно, наплыв туристов. Как в старые добрые времена, очень много иностранных туристов и в Греции. Греческая экономика только-только начинает приходить в себя после затяжного кризиса. Несомненным лидером в Элладе в этом отношении является туристическая отрасль, которая восстанавливается значительно быстрее остальных секторов экономики.

В этом году греческие власти ждут примерно 33 миллиона туристов из-за границы. Это очень много, если учесть, что еще совсем недавно происходило в Греции и положение дел в мировой экономике.

Примерно, каждый шестой интурист посетит Афины, которые еще какие-то три-четыре года назад были синонимом забастовок и акций протестов против мер жесткой экономии. В отличие от островов, Афины в последние годы не пользовались у отдыхающих из-за границы особой популярностью.

«Последние годы бились греческие рекорды, — говорит директор управления туризма Греции Яннис Ретсос. — Греция вернулась в список самых модных и посещаемых стран планеты».

После почти десятилетия кризиса рост турсектора в 2018 года составил почти 7%, что более чем в 3,5 раза превышает темпы роста всей экономики Греции. Туризм жизненно важен для Эллады, потому что он генерирует почти четверть ВВП. В этом году количество рабочих мест, так или иначе связанных с турбизнесом, по прогнозам, впервые превысит миллион, т.е. составит 25% рынка рабочей силы всей Греции, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). В прошлом году интуристы потратили в Греции 18,5 млрд евро.

По словам Глории Гевары, президента и исполнительного директора WTTC, Греция является показательным примером того, какую пользу могут приносить туризм и путешествия при соответствующем к ним отношении.

Численность туристов после 2009 года почти удвоилась, но это, конечно, не означает отсутствие проблем. В последнее время резко возросла конкуренция со стороны таких популярных в недавнем прошлом у туристов и отдыхающих стран, как Турция, Марокко и Египет, куда в последние годы иностранцы ехали неохотно по соображениям безопасности. Сейчас наблюдается массовое возвращение отдыхающих в перечисленные выше страны. Так, количество броней гостиниц в Турции этим летом выросло на 40%. В отдельных популярных греческих туристических центрах, например, на острове Родос владельцы гостиниц вынуждены были сильно понизить стоимость проживания из-за очень слабого начала летнего сезона.

Еще одна потенциально очень серьезная проблема – избыток туристов. Существуют опасения, что 11-миллионное население Греции не сумеет «переварить» армию туристов, втрое превышающую его по численности.

«Это уже не игра в числа,- говорит Ретсос, возглавляющий Конфедерацию туризма Греции (Sete), которая представляет более 50 тыс. частных и юридических лиц, занимающихся в Элладе туризмом.- Сейчас нам необходимо пройти процесс возмужания и сделать так, чтобы довольны были все: и туристы, и местные жители. Необходимо увеличивать продолжительность туристического сезона и вкладывать средства в общественную инфраструктуру. Если бы по мановению волшебной палочки Греции удалось бы привлечь еще 10 миллионов человек, она бы просто не смогла их всех принять».

Сейчас, уверен Ретсос, особенно важно после многих лет жесткой экономии и борьбы за сохранение места в еврозоне модернизировать дороги, морские и воздушные порты, электросети, свалки и многое другое.

«Туризм это преимущество Греции в конкурентной борьбе с другими странами, — считает Теодор Пелагидис, профессор экономики Пирейского университета. — Но спасение в долгосрочной перспективе придет лишь в том случае, если она станет европейской Флоридой и если удастся улучшить услуги и все остальное до такой степени, чтобы привлекать сюда иностранцев на постоянное проживание, а не только на лето. Для этого у нас все есть: и уникальный образ жизни, и красивейшая природа, которыми могут похвалиться лишь считанные страны на планете».