В России модернизировали пушку для танка «Армата»

В России модернизировали пушку для танка Т-14 «Армата» - соответствующие работы успешно завершены на «Уралвагонзаводе».

Согласно информации, размещённой на официальном сайте предприятия, специалисты модернизировали 125-мм пушки 2А82-1М танка «Армата» ещё в конце прошлого года.

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Т-14 (Объект № 148) – новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Первый в мире танк, реализующий концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Т-14 оснащён круговым радаром средней дальности, ультрафиолетовыми HD-камерами наблюдения с круговым охватом на 360 градусов. Кроме того, танк способен запускать беспилотный аппарат разведки и целеуказания «Птеродактиль» с собственной обзорной РЛС и инфракрасным прицелом.

Т-14 – это «стелс-танк», оборудованный новым поколением комплекса активной защиты «Афганит». Способен перехватывать противотанковые снаряды и, безопасно для окружающей танк пехоты и техники, ослеплять противотанковые управляемые ракеты путём использования «дымометаллических» завес.

Танк оборудован динамическим бронированием четвёртого поколения «Малахит», способным отражать с вероятностью более 95 % выстрелы из ручных противотанковых гранатомётов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды,

Боевые возможности «Арматы» почти в два раза превышают характеристики танков предшествующих моделей, имеет бронепробиваемость в 700 мм. Т-14 оснащён необитаемым боевым отделением, ранее для него была разработана 125-мм гладкоствольная пушка повышенной точности.