Отомстить за Хиллари

Крайности расходятся

В последнюю неделю июня прошел первый раунд теледебатов среди претендентов от Демократической партии на выдвижение в качестве партийного кандидата на президентских выборах 2020 года. Это можно считать началом наиболее интенсивного периода предвыборной гонки, хотя кампания началась сразу после того, как улеглись страсти после промежуточных выборов 2018 года.

Каждый американский политический цикл по-своему уникален. Нынешнюю предвыборную кампанию отличает по крайней мере три особенности.

Во-первых, нынешняя кампания разворачивается в условиях усиливающейся политической поляризации американского общества. Её полюсами являются, соответственно, Демократическая и Республиканская партии, всё сильнее отдаляющиеся друг от друга в идеологическом плане. Голосования на выборах последних лет показывают, что противостоящие друг другу силы практически равны, а поляризация приобретает все больше региональных, возрастных, этнических, классовых и прочих измерений.

Во-вторых, личность Дональда Трампа. Впервые за долгое время, если не за всю историю США, президент не является представителем политической элиты. Причины его победы неоднократно анализировались, но представители Демократической партии не могут простить ему унизительного поражения Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, к тому же, полноценный реванш на промежуточных выборах 2018 года взять не удалось. В 2018 году демократы не проделали «работу над ошибками», и не смогли предложить американскому избирателю что-то более привлекательное, чем республиканцы. Судя по прошедшим дебатам, многие ошибки были учтены: дискуссии были насыщены мнениями и предложениями о будущем Соединенных Штатов.

Наследие аристократической республики

В-третьих, имеют значение современные особенности американской избирательной системы и, в частности, роль коллегии выборщиков, учрежденной Конституцией в эпоху, когда американская политическая система представляла собой аристократическую республику. В XXI же веке коллегия выборщиков все в меньшей степени отвечает требованиям современности. С тех пор, как право участвовать в выборах получили все граждане, партийные институты стали использовать коллегию выборщиков для обеспечения превосходства партийного кандидата. Две лидирующие партии фактически монополизировали механизмы формирования политической элиты.

Партийные институты остаются неотъемлемым элементом американской политической системы, но при этом имеют децентрализованную организацию, и в значительной степени неформальны. Независимый кандидат имеет ничтожные шансы на победу, потому что все политические проблемы так или иначе включены в повестку дня Республиканской и Демократической партий. Из-за особенностей коллегии выборщиков бывали случаи, когда кандидат, получивший меньшинство голосов избирателей, в итоге выигрывал выборы. Именно это и произошло с Дональдом Трампом в 2016 г., который справедливо отметил, что, если бы перед ним стояла задача набрать большинство голосов – он бы использовал другую предвыборную стратегию. В этих условиях разворачивается предвыборная кампания за президентское кресло.

От республиканской партии будет баллотироваться действующий президент. Действующий политик, и тем более президент, всегда обладает явным преимуществом, так как его предвыборная программа напрямую увязывается с успехами, достигнутыми на посту. Зачастую действующий президент переизбирается, однако бывали и исключения. Последний раз действующий республиканский президент проигрывал выборы в 1992 году, когда Джордж Буш старший уступил Биллу Клинтону.

Президент Трамп интегрировался в политическую элиту, и даже его многочисленные внутрипартийные противники понимают, что ни один другой кандидат-республиканец не в состоянии победить демократов. К тому же, что Трампу есть чем отчитаться перед своим «ядерным» электоратом. Он добился ряда успехов за первый срок: изменения в налоговом и иммиграционном законодательстве, выделение финансирования на стену с Мексикой, успех в торговых переговорах, и в целом весьма хорошие показатели экономического роста. Основная часть предвыборной кампании Трампа начнется после предвыборного съезда Демократической партии, на котором будет определён победитель демократических праймериз. Скорее всего им будет один из участников теледебатов, прошедших в конце прошлой недели.

Политический календарь

К демократическим праймериз приковано особое внимание. На сегодняшний день в них участвует более 20 человек, среди которых есть представители всех американских регионов, обоих полов, различной сексуальной ориентации, всех основных этнических групп в масштабах населения США. Среди кандидатов есть действующие и бывшие конгрессмены, сенаторы, губернаторы, мэры крупных и небольших городов, писательница, а также бывший вице-президент. Национальный комитет Демократической партии допустил к участию в дебатах 20 кандидатов, чей рейтинг был выше 2%, распределив их в случайном порядке на две группы для двух раундов.

Очевидно, что победить на праймериз, а затем на всеобщем голосовании сможет лидер, способный сгладить внутрипартийные противоречия, вернуть голоса, отошедшие Трампу в 2016 году, и по возможности привлечь дополнительные голоса республиканцев. Согласно утвержденному календарю, первые голосования на первичных выборах начнутся в начале февраля, то есть у кандидатов есть около 8 месяцев для того, чтобы завоевать голоса избирателей. Национальный комитет демократической партии запланировал 12 раундов теледебатов среди кандидатов, последний из которых — на апрель 2020 года.

Жанр дебатов – крайне распространенная в США форма политической борьбы в предвыборных кампаниях, практикуемая как минимум с середины XIX века. В середине XX века большую популярность приобрели теледебаты, всегда собиравшие большие аудитории, особенно на финальных этапах президентских кампаний, когда кандидаты дискутируют друг с другом один на один. На прошедшей неделе участникам необходимо было прежде всего доказать преимущество своей программы, критиковать своих оппонентов, но при этом показать внутрипартийное единство и солидарность. Прошедшие теледебаты – первое масштабное политическое сражение, возможность заявить о себе, сформировать первое серьезное впечатление.

В целом прошедшие дебаты прошли весьма интенсивно. Обсуждались самые острые внутриполитические и социально-экономические вопросы. Очевидно, что далеко не все участники дебатов имели возможность детально проработать свои предвыборные программы. На данном этапе предвыборной кампании намного более важны лозунги, иной раз даже популистские, а не детально составленный план действий будущего президента. Вместе с тем, некоторые из участников – «ветераны» президентских выборов, выставлявшие свои кандидатуры на прошлых выборах, и уже имеющие серьезные программные наработки.

Гроздья гнева

В ходе дебатов кандидатам удалось продемонстрировать идеологическое единство, однако даже в рамках партийной солидарности обнаружились весьма серьезные противоречия. Учитывая, что основной электорат демократов – средний класс, этнические меньшинства, молодое поколение, кандидаты единогласно выступили против «жирных котов» с Уолл Стрит, крупных корпораций. Практически каждый из участников дебатов отметил, что несмотря на положительные темпы роста американской экономики, все меньшее количество людей ощущают финансовое процветание.

Оба дня доминировала проблема высоких цен на образование. Все соглашались с тем, что высокая стоимость образования ложится непосильным грузом на молодое поколение, при этом качественное образование становится привилегией богатых. Берни Сандерс выступил за бесплатное образование в колледже. Менее радикальные мнения высказывались сенатором Кори Букером, Кристен Джилибранд и Камалой Харрис, предлагавших различные способы снижения долговой нагрузки за высшее образование. Интересную мысль высказал Пит Буттиджич, который сказал, что система должна работать таким образом, чтобы человек, не имеющий высшего образования, тем не менее, мог позволить себе достойную жизнь. Пит Буттиджич и Эми Клобучар скептически относятся к идее всеобщего бесплатного образования, учитывая, что в таком случае увеличение налоговой нагрузки приведет к тому, что средний класс будет оплачивать образование богатых американцев.

Важной темой было здравоохранение. Данная тема остаётся одним из ключевых политический противоречий между демократами и республиканцами. В 2010 году президент Обама принял закон о первой в истории США программе всеобщего здравоохранения, также известной как «Обамакер». Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал отменить данный закон, но за все время нахождения у власти не смог добиться ни его отмены, ни реформы. Примечательно, что в дебатах участвовал Джозеф Байден, который был вице-президентом США в период принятия закона. Без сомнения, тема здравоохранения останется одной из ключевых в кампании 2020. Ряд кандидатов во главе с Берни Сандерсом намерены вовсе отменить частное медицинское страхование. Другие кандидаты отмечали, что многие американцы довольны нынешней системой медицинского страхования. Примечательно, что проблема незаконной иммиграции также увязывалась с вопросами здравоохранения. Так, все без исключения кандидаты поддержали идею оказания бесплатной медицинской помощи нелегальным иммигрантам.

Китай, а не Россия, внутренняя повестка, а не внешняя

Несмотря на то, что традиционно вопросы внешней политики интересуют американских избирателей намного меньше, чем внутренней, на дебатах поднимались и вопросы международных отношений. Прозвучала жесткая критика решения Трампа выйти из соглашения с Ираном. Позднее ведущие провели блиц опрос на тему — кого каждый из кандидатов считает главным геополитическим врагом США. Чаще всего кандидаты назвали Китай, однако некоторые вспомнили и Россию. Примечательно, что многие назвали главной угрозой риск нанесения ядерного удара, при этом, не увязывая эту грозу с Россией. В целом, про Россию говорилось подозрительно мало. В первую ночь Россию упомянули всего лишь несколько раз, вскользь, перечисляя различные вызовы национальной безопасности. Ни один из кандидатов не обвинял Россию в поражениях демократов на прошедших выборах. Вероятно, что кандидаты от демократической партии решили сконцентрироваться на внутренней повестке. Примечательно, что проведение дебатов совпало с проведением саммита Большой двадцатки в Осаке, на котором президент Трамп вновь дал множество поводов для критики своей внешней политики, однако ни один из кандидатов не упомянул об этом мероприятии.

По итогам прошедших дебатов, большинство аналитиков сошлись в том, что второй день оказался намного более насыщенным. В первый день лидером оказалась Элизабет Уоррен (прогрессивное крыло Демократической партии). Ей удалось простыми словами объяснить почему процветающая экономика не работает для каждого американца. Весьма уверенно выглядела Тулси Габбард, хотя по мнению многих аналитиков могла бы намного более выигрышно разыграть свою биографию военного ветерана. Не очень удачно первый день дебатов сложился для Бето О'Рурка, половину ответа на первый вопрос он произнес на испанском языке, что было воспринято негативно большинством комментаторов.

Во второй день однозначным лидером была признана Камала Харрис (бывшая генпрокурор Калифорнии), согласно данным о рейтинге, после дебатов выросла популярность у Берни Сандерса. Несколько не оправдал ожидания избирателей Пит Буттиджич, однако это не сильно сказалось на его рейтинге. Мнения аналитиков относительно лидера гонки Джозефа Байдена разошлись.

Важным фактором популярности является не только рейтинг, но и показатель количества собранных средств на проведения кампании. Согласно американскому законодательству, отчеты о финансировании предоставляются по итогам каждого квартала. Если лидерами первого квартала были Берни Сандерс, Джон Делайни, а треть участников дебатов и вовсе еще вступили в гонку, то однозначным победителем финансовой гонки после дебатов стала Камала Харрис, собравшая больше денег за сутки после дебатов, чем за каждый из предыдущих дней своей кампании. Следующие места в финансовой гонке заняли Кори Букер, Пит Буттиджич, Джулиан Кастро и Бето О’Рурк.

Следующие дебаты состоятся в конце июля в Детройте. Не исключено, что к этому времени некоторые из кандидатов уже выйдут из гонки.