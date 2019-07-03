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В США рассказали, как Вашингтон реагирует на действия России по отказу от доллара

Москва, 03.07.2019

США не будут сидеть сложа руки, просто наблюдая, как Россия снижает роль доллара в мировой финансовой системе, сообщил американский эксперт Джек Расмус.

Политолог напомнил, что совсем недавно российский президент Владимир Путин на встрече с главой Китая Си Цзиньпином предложил  отказаться от американской валюты при проведении двусторонних финансовых операций в пользу рубля и юаня.

Также США волнует, что Россия и Китай разработали аналог международной платежной системы SWIFT, от которой Вашингтон грозил отключить Москву в качестве очередных санкций.

Расмус уверен, что решение Москвы и Пекина избавится от долларовой зависимости лишь начало большой мировой кампании против американской валюты, имеющей целью снижение мирового доверия к доллару.

Политолог уверен, что США обязаны учитывать вес РФ и КНР в мировых торговых отношениях.

«Это будет бой с БРИКС. США не намерены оставаться в стороне и ничего не делать, если он присоединится к платежной системе Китай-Россия», — рассказал эксперт.

Напомним, на полях саммита G20 в Осаке Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Документ был подписан главой Минфина России Антоном Силуановым и главой Народного банка Китая И Ган.

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