В США рассказали, как Вашингтон реагирует на действия России по отказу от доллара

США не будут сидеть сложа руки, просто наблюдая, как Россия снижает роль доллара в мировой финансовой системе, сообщил американский эксперт Джек Расмус.

Политолог напомнил, что совсем недавно российский президент Владимир Путин на встрече с главой Китая Си Цзиньпином предложил отказаться от американской валюты при проведении двусторонних финансовых операций в пользу рубля и юаня.

Также США волнует, что Россия и Китай разработали аналог международной платежной системы SWIFT, от которой Вашингтон грозил отключить Москву в качестве очередных санкций.

Расмус уверен, что решение Москвы и Пекина избавится от долларовой зависимости лишь начало большой мировой кампании против американской валюты, имеющей целью снижение мирового доверия к доллару.

Политолог уверен, что США обязаны учитывать вес РФ и КНР в мировых торговых отношениях.

«Это будет бой с БРИКС. США не намерены оставаться в стороне и ничего не делать, если он присоединится к платежной системе Китай-Россия», — рассказал эксперт.

Напомним, на полях саммита G20 в Осаке Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Документ был подписан главой Минфина России Антоном Силуановым и главой Народного банка Китая И Ган.