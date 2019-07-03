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Зеленский попросил у Канады бронетехнику

Москва, 03.07.2019

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Канаду повел переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо. В ходе совместного брифинга, проведенного по итогам переговоров, Зеленский сообщил, что достигнута договоренность о поставках на Украину канадской бронетехники. Однако детали договоренностей не известны и, возможно, это лишь озвученная просьба Зеленского. «Давайте мы подпишем соглашение. Уверен, что это произойдет в ближайшее время. И тогда поговорим об этой новости», — заявил Зеленский.

Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил о намерении инвестировать средства для производства боеприпасов на Украине и предпочел перечислить прошлые «боевые заслуги» Канады. «Мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадского оружия», — заявил Трюдо.

В Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию (AFCCL), разрешающий поставки канадского огнестрельного оружия другим странам, Украина была внесена еще в 2017 году, а канадские военные инструкторы работают на Украине с 2016 года. При этом Трюдо никак не прокомментировал возможные поставки канадской бронетехники на Украину.

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