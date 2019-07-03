Зеленский пожаловался Волкеру на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Канаде, провел встречу с спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. «Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной «хлебное перемирие», продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ», — уверял Зеленский Волкера. При этом, по словам Зеленского, Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе.

Россия неоднократно заявляла, в том числе, на самом высоком уровне, что не является стороной в конфликте между заявившими о независимости республиками на востоке Украины и этой страной. Позиция РФ состоит, так же, в поддержке деятельности СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, члены которой, вне зависимости от этого, не раз указывали на нарушения со стороны украинских военных.

Напомним, что ранее Зеленский высказался против переговоров с руководством ДНР и ЛНР. Так же он высказывался против амнистии в отношении участников боевых действий со стороны непризнанных республик, хотя условие об амнистии содержится в Минских соглашениях.