Банк России научит кассиров определять подлинность банкнот

В Центробанке разработали курс, который научит кассиров российских магазинов отличать подлинные банкноты от фальшивых.

Все работники торговых точек страны, которые имеют непосредственного отношение к наличным деньгам смогут уже с сегодняшнего дня пройти бесплатное обучение по специальной программе. При этом, как говорится на официальном сайте регулятора, обучение проводится дистанционного. Его тема: «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России».

Уже известно, что программа этого учебного курса содержит актуальную информация, которая необходима кассирам для профессиональной работы деньгами. Это, в том числе сведения об оформлении и защитных признаках банкнот, способы их проверки, а также о платежеспособности денежных знаков.

Проходить обучение можно самостоятельно, поле чего проводится дистанционное тестирование. Кассиры, которые успешно сдали итоговые тесты получат именной сертификат и специальный отличительный знак.

При этом отмечается, что учебный курс уже размещён на сайте Университета Центробанка, который является структурным подразделением регулятора.