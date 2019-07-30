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Джонсон обрушил британский фунт

Москва, 30.07.2019
#Brexit
  • Джонсон обрушил британский фунт

PA Wire/PA Images

Благодаря его жесткой риторике в отношении брекзита фунт стерлингов обвалился по отношению к доллару до самой низкой более чем за два года отметки. За единицу британской валюты перед закрытием бирж в понедельник давали менее 1,23 доллара (1,2216). Это на 10 центов меньше мартовского пика в 1,33 доллара. Таким дешевым по отношению к американской валюте британский фунт не был два года и четыре месяца.  

Резко упал фунт и по отношению к европейской валюте – за него давали менее 1,1 евро (1,0965) 

Вступив в должность главы правительства, Борис Джонсон первым делом начал готовить королевство и Европу к жесткому брекзиту, т.е. выходу Великобритании из Евросоюза без соглашения. Конечно, еще остается вероятность того, что новый премьер блефует, потому что, говоря о жестком брекзите, он добавляет, что возможность заключения нового соглашения, естественно, на более выгодных для Лондона условиях, сохраняется. 

Ждать, чтобы узнать, блефует мистер Джонсон или он всерьез намерен «разбежаться» с ЕС без соглашения, осталось недолго. Уверенность есть пока только в одном: в том или ином формате брекзит состоится 31 октября, т.е. через три месяца. 

Пока всеми своими действиями и заявлениями Борис Джонсон демонстрирует решимость уйти по-британски, если Брюссель не пойдет на уступки. К примеру, он уже во всеуслышание заявил, что не намерен встречаться с европейскими лидерами до тех пор, пока они не согласятся сесть за стол переговоров и обсудить новое соглашение, в котором не будет «ирландской проблемы», т.е. проблемы границы между Северной Ирландией и остальной частью острова, входящей в состав Республики Ирландия. 

Как только Борис Джонсон подтвердил приверженность к жесткому брекзиту, которой он, впрочем, никогда и не скрывал, инвесторы и бизнесмены начали в один голос утверждать, что королевство не готово к такому варианту расставания с Евросоюзом. Однако сейчас, похоже, эти знакомые доводы уже действуют на британцев не так сильно, как какие-то 6-8 месяцев назад.  

Новый министр финансов Саджид Джавид и Борис Джонсон обещают потратить на смягчение последствий жесткого выхода из Евросоюза ок. 1 млрд фунтов стерлингов. Правительство также готово выделить еще примерно 100 млн фунтов на пропагандистскую компанию по подготовке населения и делового мира Британских островов к выходу из ЕС без соглашения.  

Сторонники жесткого брекзита прекрасно понимают, что такой выход будет во всех отношениях жестким, и поэтому заранее пытаются снять с себя ответственность. В жестком брекзите они, естественно, обвиняют неуступчивых и закоснелых европейских лидеров, отказывающихся понять позицию Британии и пойти на уступки.   

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