Cоздатели российской постановки бродвейского мюзикла «Первое свидание» объявили актерский состав

В Театре МДМ завершился кастинг в первый в России бродвейский site-specific мюзикл «Первое свидание». Он станет новым проектом театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва», продюсерской компании «Фэнси Шоу» и Театра МДМ. Главные роли исполнят звезды мюзиклов Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Олег Савцов, Алексей Бобров, Юлия Ива и другие.

Мировая премьера мюзикла «Первое свидание» состоялась в Сиэтле в 2012 году, а уже через полгода остроумная романтическая комедия о любви в большом городе открылась на Бродвее. История свидания вслепую от сценариста популярного сериала «Сплетница» Остина Уинберга с музыкой и стихами Алана Закери и Майкла Вайнера (авторы Disney) покорила Соединенные Штаты, Бразилию, Великобританию, Аргентину, Мексику, Францию, Австрию, Японию, Австралию, и другие страны. Но везде этот спектакль ставили традиционно – на театральной сцене.

В России мюзикл «Первое свидание» будет впервые поставлен в современном модном формате site-specific, когда постановка играется в том самом пространстве, где по сюжету разворачивается действие. В случае мюзикла «Первое свидание» это бар, в который превратится красивое фойе Театра МДМ. Удобно расположившись за столиками, зрители станут частью спектакля и смогут наслаждаться игрой звезд постановки и джаз-бэнда на расстоянии вытянутой руки.

«Первый раз за два десятилетия мы представляем мюзикл про “сейчас”, про нас с вами, про наших приятелей или знакомых. Легкая романтическая комедия, наполненная сюрпризами, веселыми поворотами сюжета, нелепыми, но хорошо знакомыми ситуациями, в которые попадают герои, сразу подкупает своей актуальностью и находит отклик у зрителей любого возраста, – говорит продюсер мюзикла и автор идеи постановки Дмитрий Богачев. – А новый формат “в баре за столиками” в непринужденной приятной атмосфере с отличной хитовой современной музыкой придает вечеру особенный незабываемый шарм! Это не просто бродвейский мюзикл! Это новый для Москвы формат досуга, вечернее впечатление, приятное послевкусие от которого остается надолго».

«Первое свидание» станет настоящим подарком для поклонников музыкального театра. По итогам кастинга, актерский состав включает артистов ведущих драматических театров и главных звезд мюзикла – Павла Лёвкина, Юлию Чуракову, Станислава Беляева, Олега Савцова, Алексея Секирина, Алексея Боброва, Юлию Иву, Екатерину Лисоченко, Владислава Юдина, Александра Казьмина, Эльвину Мухутдинову, Анну Гученкову, Александра Суханова. На счету артистов «Первого свидания» – участие в главных хитах российской мюзикловой сцены – мюзиклах «Привидение», «Призрак Оперы», МАММА MIA!, CATS, «Красавица и Чудовище», «Бал вампиров», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Граф Орлов», а также в спектакле «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК».

«Театр МДМ – это дом мюзиклов, мой дом. Я безмерно счастлива вернуться сюда в роли главной героини “Первого свидания” – Кейси. Благодаря близости к персонажу, прекрасному музыкальному материалу я моментально влюбилась в этот спектакль и могу смело сказать, что роль Кейси – самая долгожданная за все мои 8 проектов в Театре МДМ! – Рассказала Юлия Чуракова. – Искренне жду зрителей на этом жизнеутверждающем романтичном спектакле, который помогает понять, что счастье, мечты не всегда имеют то воплощение, которое мы себе нарисовали. Порой стоит шире открыть глаза, отказаться от предрассудков, довериться судьбе и принять то, что подготовила для вас Вселенная».

«Живая история мюзикла “Первое свидание” очень близка и понятна каждому, – поделился Павел Лёвкин. – Этот спектакль о том, как люди из разных миров пытаются найти точки соприкосновения. Героям приходится отбросить багаж прошлой жизни, преодолеть неловкость, комплексы и страх одиночества, чтобы дать свиданию второй шанс. Это прекрасная современная история с открытым финалом о зарождающейся любви».

По сюжету, сердобольные родственники устроили свидание вслепую для двух молодых людей, за плечами которых – неудачные отношения. Он работает на Уолл-Стрит, она – в картинной галерее. Он – еврейский мальчик из хорошей семьи, она – творческая натура и поклонница йоги. Его бросила невеста прямо у алтаря, ее влечет к плохим парням… И пусть зажатый банковский менеджер совсем не похож на Брэда Питта, а раскованную девицу в коротком платье вряд ли одобрит его усопшая религиозная бабушка. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания, и вот они уже танцуют свой первый танец... Теперь главное – ничего не испортить! Чем закончится эта смешная и трогательная встреча, зрители узнают этой осенью. Премьера спектакля состоится 24 сентября в Театре МДМ. Это будет ваш лучший вечер в Театре МДМ!