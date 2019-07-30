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Курс доллара: рубль чувствует себя неважно

Москва, 30.07.2019
  • Курс доллара: рубль чувствует себя неважно

Алексей Павлишак/ТАСС

29 июля рубль незначительно просел к доллару и евро на снижении рыночной активности, которая остановилась в ожидании решения Федрезерва по ключевой ставке.

Так, курс доллара США к закрытию основной торговой сессии Московской биржи составил 63,45 руб., что на 7,75 коп. выше уровня закрытия пятницы. Курс евро составил 70,69 руб., прибавив 18,75 коп. При этом курс евро к доллару укрепился до 1,1130 долл. за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1125 долл. за евро. Курс доллара к иене поднимался до 108,86 иены за долл. с уровня предыдущего закрытия в 108,66 иены. Индекс доллара рос на 0,13%, до 98,14 пункта.

Многие инвесторы сейчас ждут чем всё-таки закончится заседание ФРС, которое пройдет 30-31 июля. Как прогнозируют эксперты CME Group, почти 74% трейдеров уверены в снижении процентной ставки на 25 б.п. Такое решение американского регулятора, как считают они, позволило бы обеспечить устойчивость экономики США к оказываемому давлению. Между тем, аналитики Action Economics, в интервью Reuters, заявили, что «рынки по-прежнему сохраняют «голубиные» настроения», так как ожидают снижения процентной ставки на 75 б.п. в течение года.

Если же вернутся к нацвалюте, то здесь большинство аналитиков уверены, что рубль в обеих валютных парах, который накануне начал своё снижение и в целом чувствует себя сейчас неважно из-за завершения налогового периода июля и в ожидании заседания ФРС, будет проседать и дальше.

Так, Юрий Кравченко из «Велес Капитал» считает, что несмотря на то, что итог заседания ФРС, вероятно, полностью оправдает ожидания рынка по снижению ставки на 25 б.п, весьма вероятно, что участники рынка будут искать в комментариях представителей регулятора США любые сигналы для продажи доллара и фиксации прибыли по ней. Но, как предупреждает эксперт, вовсе не факт, что это поможет рублю стать паровозом в паре с долларом. К тому, же против рубля могут сыграть новые попытки некоторые членов Конгресса США убедить Трампа ввести новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей.

Алексей Антонов из «Алор Брокер» предполагает, что что ситуация для рубля будет успешной лишь при одном условии, что центробанк США снизит ставку сразу на 0,5 п.п. или хотя бы даст чёткий сигнал, что продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

А вот Татьяна Евдокимова из Нордеа Банка, не сомневается в ослаблении рубля к доллару. Она напоминает, что участники рынка ожидают от Федрезерва снижения на 100 б.п. до конца 2020 года. А это, по её мнению, может привести к существенному укреплению доллара и, как следствие падения спроса на рисковые активы, в том числе на рубль. Её прогноз: скорее всего, текущая неделя завершится укреплением доллара в паре с рублём, который закрепится в диапазоне 63-64 руб., сдвигаясь к отметке 64. Рубль же сохранит лучшие шансы на укрепление в паре с евро.

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