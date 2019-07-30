На что обратить внимание при выборе холодильника

Прежде всего, необходимо обратить внимание на количество камер. Однокамерные модели состоят лишь из одной холодильной камеры и обладают компактными габаритами и небольшой вместимостью. В некоторых однокамерных моделях имеется маленький морозильник без отдельной дверцы. Наибольшей популярностью у покупателей интернет-гипермаркета https://ultra.by/ пользуются двухкамерные холодильники. Их независимые камеры могут иметь сильно различающиеся объемы. Многокамерные холодильники имеют три или более камеры. Они не особо востребованы, но некоторые покупатели полагают, что такие модели предоставляют расширенные возможности для распределения пищевых продуктов.

После решения вопроса с числом камер нужно определиться с производителем. Для этого надо ознакомиться с рекомендациями экспертов, изучить мнения покупателей. Количество брендов весьма велико, но наибольшую долю рынка занимают несколько самых известных: Liebherr, Bosch, Zanussi, Samsung, LG, Атлант, Electrolux.

Далее нужно определиться с несколькими важнейшими параметрами: