На что обратить внимание при выборе холодильника

Прежде всего, необходимо обратить внимание на количество камер. Однокамерные модели состоят лишь из одной холодильной камеры и обладают компактными габаритами и небольшой вместимостью. В некоторых однокамерных моделях имеется маленький морозильник без отдельной дверцы. Наибольшей популярностью у покупателей интернет-гипермаркета https://ultra.by/ пользуются двухкамерные холодильники. Их независимые камеры могут иметь сильно различающиеся объемы. Многокамерные холодильники имеют три или более камеры. Они не особо востребованы, но некоторые покупатели полагают, что такие модели предоставляют расширенные возможности для распределения пищевых продуктов.
После решения вопроса с числом камер нужно определиться с производителем. Для этого надо ознакомиться с рекомендациями экспертов, изучить мнения покупателей. Количество брендов весьма велико, но наибольшую долю рынка занимают несколько самых известных: Liebherr, Bosch, Zanussi, Samsung, LG, Атлант, Electrolux.
Далее нужно определиться с несколькими важнейшими параметрами:
- Габариты. После выбора места для размещения холодильника надо измерить свободное пространство во избежание проблем с его установкой. Размеры холодильников могут быть самыми разными – от шестидесяти до ста двадцати сантиметров в ширину.
- Объем. Этот показатель выбирается с учетом численности семьи. Один человек может обойтись холодильником объемом сто двадцать литров, на каждого члена семьи добавляется еще по шестьдесят литров.
- Тип управления. Большинство покупателей предпочитают электронный тип управления, так как настройки устанавливаются с сенсорного дисплея с максимальной точностью, а разные датчики полностью контролируют функционирование прибора. Однако такие модели часто ломаются вследствие скачков напряжения. Поэтому часть покупателей приобретает холодильники с электромеханическим типом управления.
- Уровень шума. Желательно, чтобы громкость работающего холодильника была не более сорока децибел. Существуют модели, громкость функционирования которых достигает шестидесяти децибел, однако это слишком много. В особенности в том случае, если в квартире плохая звукоизоляция.