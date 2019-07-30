На Украине выросли зарплаты

Государственная служба статистики Украины сообщает, что в июне 2019 года средняя по стране зарплата составила 10800 гривен (26 тыс. рублей). По сравнению с июнем 2018 года средняя номинальная заработная плата выросла на 18%, а реальная заработная плата увеличилась на 8,1%. Росту заработных плат способствует массовый отток трудовых ресурсов за границу. Около 10 млн. украинцев, из 20 млн. трудоспособного населения, на постоянной или временной основе работают за рубежом.

Перед Майданом 2014 года средняя зарплата на Украине составляла 3400 гривен (430 долларов США), а сегодняшние 10800 гривен равны 420 американским долларам. При этом за пять лет существенно выросли внутренние цены, в том числе и валюте, прежде всего на услуги ЖКХ.