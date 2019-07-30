Российские налоговики превзошли ожидания Запада

Выстроенная на сегодняшний день российская система налогообложения и ее технологии являются очень эффективными и имеют большое будущее. Как заявил журналист Financial Times Крис Джайлс, результат работы ФНС за прошедший год превосходит все ожидания, а соблюдение правил вполне избавляет население от разбирательств с налоговой. В период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64%, в то время как номинальное потребление домашних хозяйств возросло лишь на 21%.

В работе ФНС активно использует технологии: она создала два дата-центра, в которые компании отправляли данные каждого счета-фактуры. Помимо этого, каждый ретейлер должен пользоваться кассами, которые связаны с центрами.Теперь в режиме реального времени можно проверить любой счет-фактуру и убедиться, что необходимая сумма НДС перечислена государству.

С помощью искусственного интеллекта можно быстро обнаружить в данных некоторые закономерности и вычислить компании, присылающие нерабочие ссылки. Более того, можно отследить чиновников, у которых чаще всего наблюдаются недоимки по вверенным им компаниям, указывает автор. Кроме того, российское правительство сейчас стремится внедрить эту систему и среди самозанятых.

Тут можно привести несколько любопытных фактов, рассказывает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В Великобритании сфера услуг, то есть те самые кафе и гостиницы, контролем над уплатой НДС которыми так восхитился журналист, формирует порядка 75% ВВП страны, в России - порядка 60%, но по итогам прошлого года экономика Британии выросла до 2,782 трлн долларов (5-е место в мире). Получается, что вклад сферы услуг в ВВП островного государства превышает 1,66 трлн долларов, а это больше, чем ВВП России в 2018 году (1,425 трлн долларов).

Сфера услуг, в отличие от экспортоориентированных добывающей и обрабатывающей промышленности, является лакмусовой бумажкой, определяющей состояние всей экономики государства, поскольку он развивается только в случае наличия платежеспособного спроса со стороны населения. Который, в свою очередь, зависит от его, населения, доходов. Так вот в Британии с населением 66,9 млн человек средняя зарплата жителя Лондона в 2018 году оценивается в 2,7 тыс. фунтов, что примерно, при усредненном курсе 85 рублей за фунт, равняется 233,6 тыс. рублей, средняя заработная плата москвича в 2018 оценивается в 81,8 тыс. рублей.

Цены в Британии на внутреннем рынке существенно выше российских, поэтому даже при равных ставках НДС собираемость налога на добавленную стоимость будут в любом случае выше российских, говорит Дмитрий Жарский. А это значит, что неважно, как сильно будет стараться ФНС повышать уровень дисциплины плательщиков, до уровня Туманного Альбиона дотянуться будет сложно.

К слову, с 1 января в России действует британская ставка НДС 20%, правда, установлена она в условиях снижения доходов населения. Так что эффективность такой меры в целом зависит только от того, как сильно россияне готовы подтянуть уже затянутые пояса, чтобы позволить себе покупать прежний набор товаров по более высоким ценам. Следовательно, делает вывод эксперт, рост собираемости налогов в России зависит исключительно от администрирования бедных, но очень дисциплинированных налогоплательщиков.

Вообще же все относительно, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. За последние годы российской налоговой службе действительно удалось увеличить эффективность, однако, достаточно высокие ставки все еще свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития. Совершенно очевидно, что первые 20 лет после распада СССР дисциплина налогоплательщиков находилась на крайне низком уровне. Большое число предприятий находилось в тени, из-за чего государство вынуждено было повышать налоги и компенсировать выпадающие доходы за счет честных компаний.

Сейчас ситуацию с юрлицами удалось взять под контроль, но проблемы все же остаются, продолжает эксперт. Это порядка 40% трудоспособного населения, которые все еще не платят налогов. Таким образом, в ближайшие годы нас ждут дальнейшее закручивание гаек в этой сфере. Тем не менее, в конце концов, когда мы увеличим общую эффективность сборов налогообложения до уровня европейских стран, у государства появится возможность предоставлять отдельные льготы. За счет эффективного механизма сборов платежей в Европе имеют возможность освобождать от них часть населения, например, взимать налоги только с граждан, чьи доходы превышают 7 500 евро в год.

Так что заключает Геннадий Николаев, использование данных в режиме реального времени это, несомненно, замечательно, но этого явно недостаточно, для того чтобы считать отечественную налоговую систему эффективной.