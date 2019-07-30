Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по крушению MH17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе малазийского Boeing в небе над Донбассом, которые ранее не были учтены в последних заявлениях Международной следственной группы, однако получил отказ.

По его словам, он настаивал на публичной передаче данных, так как ему угрожали, и он опасается за свою жизнь. Но такое условие не устроило прокуратуру Нидерландов. В итоге детектив был вынужден опубликовать на сайте своего агентства открытое письмо к международной следственной группе и прокурору Фреду Вестербеке, передаёт РИА Новости.

В послании детектива, в частности, содержится информация об аудиозаписях о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и пунктов службы управления воздушным движением украинской армии и ополченцев, телефонные переговоры украинских военных, аудиозаписи спецслужб и военных о состоявшемся 17 июля 2014 года полете борта № 1 (самолёт президента РФ Владимира Путина, который в этот день возвращался из Бразилии в Москву), записи вышек после информации о крушении, аудиозаписи спецслужб о соответствующих военных событиях со стороны ополченцев и украинских военных на протяжении нескольких недель до и после крушения Boeing, а также рукописные заметки и личные аудиозаписи лётчиков-истребителей о происшествии.

Кроме того, Реш рассказал, что может передать следствию некоторые другие документы, которые он пока не публикует по соображениям безопасности. Также детектив рассказал, что он готов передать эти документы следователям только в присутствии представителей международных СМИ, так как опасается за свою жизнь.

В международной следственной группе никак не отреагировали на открытое письмо Реша. Зато детектив получил ответ от голландской прокуратуры, в котором подчёркивается, что выдвинутые им условия «очень необычны, и они также могут нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения». Решу, как гражданину Германии, рекомендовано обратиться со своим «широким спектром доказательств» в немецкую прокуратуру.

Ранее «Эксперт-Online» сообщал, что официальные лица Малайзии пролили свет на неизвестные детали расследования Международной следственной группы обстоятельств крушения пассажирского авиалайнера в небе над Донбассом летом 2014 года, которые ставят под вопрос ее доказательную базу.