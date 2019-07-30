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Норвегия хочет играть более активную роль на европейском газовом рынке

Москва, 30.07.2019
#Сергей Мануков
  • Норвегия хочет играть более активную роль на европейском газовом рынке

EPA\TASS

Норвежскую нефтегазовую компанию Equinor не устраивает текущая доля в газовом рынке Старого Света, составляющая примерно 25%. Норвежского газа, считают в Осло, должно быть в Европе больше.

Крупнейшая в северном королевстве нефтегазовая компания Equinor, поставляющая европейцам примерно четверть необходимого газа, намерена играть более активную роль в снабжении Евросоюза голубым топливом. Львиная доля норвежского газа идет в Германию, Великобританию, Бельгию и Францию. В этих странах доля голубого топлива из Норвегии составляет от 20 до 40%.

Equinor планирует уделять больше внимания спотовому рынку, но при этом не забывает и о форвардных продажах газа, которые были во втором квартале вполне выгодны и которые, уверены аналитики компании, сохранят привлекательность и в третьем квартале.

Equinor продавал во втором квартале газ по 5,49 долларов за миллион британских термических единиц, что выше средней цены NBP (Великобритания), составлявшей 4,09 доллара. В третьем квартале, по словам старшего вице-президента компании Свейна Скейе, она останется выше британской.

Финансовый директор Equinor Ларс Кристиан Бачер объясняет, что цель изменений, которые сейчас происходят в компании, состоит в том, чтобы больше внимания уделять спотовому рынку.  

«Но движение к спотовому рынку не ограничивает нас,- объясняет Бачер.- Напротив, мы хотим играть более активную роль на рынке и увеличивать объемы поставляемого газа».

Во втором квартале Equinor добыл газа больше, чем нефти, но, как сообщается в аналитическом отчете, доля жидкостей в суммарном производстве, которая сейчас низкая, будет увеличиваться.

Большая часть роста добычи газа во втором квартале объясняется главным образом вводом в действие газового месторождения Ааста Ханстин, которое также дает ежедневно около 60 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. Газ из Аасты транспортируется по газопроводу Polarled в терминал Нихамна, откуда он отправляется в Великобританию. Конденсат с месторождения загружается в танкеры и вывозится на рынки.

Несмотря на то, что второй квартал был относительно стабильным по сравнению с первым, компания испытала негативное влияние низких цен, и нюансов квартала. Добыча нефти увеличится в конце осени, в ноябре, когда начнет действовать гигантское шельфовое нефтяное месторождение Йохана Свердрупа.

«Мы надеемся, что жидкая составляющая нашего микса вырастет в последующие пару кварталов,- пояснил Бачер в аналитическом отчете.- Наибольший рост ожидается после начала работы на месторождении Йохана Свердрупа в ноябре».

Президент Equinor Эльдар Сатре рассказал, что компания снизит инвестиции в первую фазу Йохана Свердрупа еще на примерно 3 млрд норвежских крон (346 млн долларов). Общая сумма снижения расходов по сравнению первоначальным планом, таким образом, увеличится до 40 млрд крон (4,6 млрд долларов).

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