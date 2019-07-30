Открываем лазертаг-клуб при минимальном бюджете.

В сегодняшнем выпуске покажем очередной успешный пример взаимодействии нашей аудитории с героем проекта «Пилим по России». Александр Минаев воспользовался предложением о сотрудничестве Сергея Терещенкова, сооснователя компании «Лазервар», участника одного из предыдущих выпусков, и открыл лазертаг-клуб в Серпухове.

Оборудование для лазертаг-клуба не требует никаких расходных материалов, только электричество. А цена этого мероприятия позволяет весело провести время людям с разным доходом, что делает подобный бизнес рентабельным. Основная целевая аудитория – дети 8-13 лет.

Основным преимуществом взаимодействия через проект является то, что создаются априори доверительные отношения, участники проекта готовы предоставлять льготы и всячески помогать.

Александр уверен, что залог успеха в бизнесе прост: необходимо знать, как работает бизнес изнутри, разбираться в тонкостях и деталях. Необязательно быть специалистом в узкой области. Достаточно большого желания и готовности много и усердно работать.