В Киеве вместо военного парада пройдет шествие

Во время празднования Дня Независимости Украины, 24 августа, пройдет шествие – заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан. В шествии по Крещатику примут военные, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе, медики, волонтеры и руководство страны. После шествия президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью, после чего, по словам Богдана состоится «грандиозный концерт».

Ранее Зеленский разместил в Facebook видеообращение, в котором заявил о решении не проводить военный парад в День Независимости 24 августа. По мнению Зеленского это дорого и лучше отдать эти деньги военным и заявил, что выделено 300 млн гривен (720 млн рублей) на премии всем военнослужащим.