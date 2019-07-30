После несогласованной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

После несогласованной акции, которая проходила 27 июля в Москве, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

По словам старшего помощника руководителя столичного Главка СК РФ Юлии Ивановой, расследование будет проходить сразу по трём частям этой статьи – об организации беспорядков, участии в них и призывах к участию в беспорядках. Максимальное наказание по данной статье – 15 лет лишения свободы. Также стало известно, что возбуждено три уголовных дела о применении насилия к представителю власти, передаёт РИА Новости.

Напомним, 27 июля, в российской столице прошли несогласованные с местными властями протестные акции. Согласно данным прокуратуры, в Сети Интернет распространялись призывы приходить на это мероприятие к зданию московского правительства, расположенного на улице Тверская, 13. В акции по разным данным приняли участие от 3,5 тыс. до 10 тыс. человек. За различные правонарушения были задержаны 1074 человек.

Организаторами несанкционированного митинга, который привёл к массовым беспорядкам, стычкам с полицией и задержаниям, стали оппозиционные политики, которые не смогли пройти регистрацию в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.