Прогноз погоды: МЧС предупреждает об аномальной жаре

Согласно информации МЧС РФ, сегодня во второй половине дня в Кабардино-Балкарии ожидается аномальная жара.

Как говорится в экстренном предупреждении, которое выпустила пресс-служба регионального Управления ведомства, 30 июля до 18:00 мск по данным, которые получены из Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в степных районах КБР ожидается до плюс 38 в тени. При этом на солнце воздух может прогреться выше плюс 45.

Из-за аномального зноя спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий. Кроме того, из-за деформации асфальтового покрытия, возможно увеличение количества автомобильный аварий, а в результате деформации ж/д полотна ожидается повышенный уровень ЧП на железной дороге. Аномальная жара может также привести к аварийным ситуациям на транспорте при перевозке аварийных химически опасных и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.

В вою очередь медики советуют жителям республики предельно внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать простые рекомендации: пить больше жидкости; избегать прямых солнечных лучей; по возможности оставаться в кондиционируемом помещении в дневное время; закрывать жалюзи или занавески, которые не пропускают солнечные лучи; носить свободную одежду из натуральных тканей светлых тонов, а на солнце - головной убор; почаще принимать душ или обтираться влажным полотенцем. Особенно аккуратными в жару должны быть люди, которые страдают болезнями сердца, артериальной гипертонией, сахарным диабетом и легочными заболеваниями.

Между тем, по прогнозу Гисметео, в Москве сегодня днём плюс 14-16, ожидается небольшой дождь. Вечером, столбики термометров опустятся до плюс 11-13, также возможны осадки и усиление ветра. После полуночи плюс 9-11, осадки. В течение дня относительная влажность воздуха составит 63-65%, атмосферное давление – 742-744 мм ртутного столба. Геомагнитная обстановка – спокойная.