Путин подписал закон об упрощении получения автомобильных номеров

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ получают возможность самостоятельно получать регистрационные номера на авто у их непосредственных изготовителей.

Как отмечается в документе, размещённом на портале правовой информации, эти организации будут нести полную ответственность за искажение регистрационных данных, а также за нарушение правил государственной регистрации.

Помимо этого, законом вводится новое регистрационное действие в отношении авто, вывозимых за пределы нашей страны, а также базовых транспортных средств или шасси, перегоняемых к конечным производителям.

Подписанный президентов РФ Владимиром Путиным закон начнёт действовать с начала 2020 года.