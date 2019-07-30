Новая Верховная Рада соберется не раньше осени

По мнению главы офиса президента Украины Андрея Богдана, первое заседание нового состава парламента вряд ли состоится ранее 1 сентября этого года. «Я юрист и насколько понимаю сроки начала работы Верховной Рады, то до 1 сентября, она наверное, не успеет начать работу» - заявил Богдан.
Ранее в окружении Зеленского заявляли, что первое заседание нового парламента откроется 24 августа – в День Независимости Украины. Досрочные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля 2019 года. Центральная избирательная комиссия Украины обязана до 10 августа объявить официальные итоги выборов, а первое заседание Верховной Рады должно пройти в течение 30 дней после официального оглашения итогов выборов. Таким образом новый состав парламента мог начать работу в середине августа.