«Спартак» продал своего ведущего футболиста

Уже быший полузащитник московского «Спартака» бразилец Фернандо продолжит свою карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Гоань». Согласно информации Globo Esporte, «красно-белые» на продаже своего ведущего футболиста заработают 15 млн евро. При этом не останется в накладе и сам 27-летний игрок. Предположительно, его зарплата в китайском клубе составит 4,5 млн евро в год. В «Спартаке» он зарабатывал ежегодно 2,8 млн евро.

В настоящее время Фернандо уже покинул расположение команды и направляется в Поднебесную. Кроме того, известно, что «Спартак» исключил бразильского полузащитника из заявки на текущий сезон российской премьер-лиги, передаёт официальный сайте РПЛ. Позже информация о продаже Фернандо была опубликована на официальном сайте «Спартака».

«ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, летом 2016 года босы «красно-белых» купили Фернандо у итальянской «Сампдории» за 12,5 миллиона евро. За это время полузащитник сыграл за москвичей 98 официальных матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач. В сезоне-2016/17 Фернандо в составе «Спартака» стал чемпионом России.