В России утвердили новые правила расчёта прожиточного минимума пенсионера

Глава российского Кабмина Дмитрий Медведев утвердил правила, согласно которым будет рассчитываться прожиточный минимум пенсионера в регионах страны.

Как отмечается в документе, размещённом на сайте правительства, такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, как убеждён премьер-министр, это должно привести к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров. При этом Медведев пояснил, что новый прожиточный минимум станет зависеть от основных показателей в отдельно взятом регионе, а также от показателей за первые два квартала в целом по стране.

«Все эти изменения положительно повлияют на размер дополнительных выплат пенсионерам, – резюмировал председатель правительства.