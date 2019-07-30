В Совфеде оценили призыв расширить антироссийские санкции по делу Скрипалей

Олег Морозов – член международного комитета верхней палаты российского парламента – прокомментировал появившуюся накануне вечером информацию, что конгрессмен-демократ Элиот Энгел и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором они призвали американского лидера незамедлительно ввести второй пакет ограничительных мер против РФ из-за дела Скрипалей.

По нению сенатора, новые санкции против нашей страны вполне возможны, так как глава Белого дома просто вынужден сохранять жёсткую позицию в отношении РФ из-за внутренней ситуации в США. При этом Морозов считает, что сам Трамп не очень верит в эффективность каких-либо санкций и в достоверность повода для их введения в виде отравления Скрипалей, в котором якобы замешаны спецслужбы России, передаёт РИА Новости.

«Но деваться ему некуда – таковы правила игры. Поэтому, я думаю, президент США не станет вступать в открытый конфликт с конгрессом и всё-таки введёт второй пакет ограничительных мер против нашей сраны. По крайней мере, такая вероятность сейчас очень высока», – резюмировал член Совета Федерации.