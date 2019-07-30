В «Турпомощи» объяснили гибель десятков россиян в Анталье

Александр Осауленко – глава ассоциации «Турпомощь» – прокомментировал появившуюся сегодня информацию о гибели туристов из РФ в Турции. По его мнению, в настоящее время Турция – одно из самых популярных туристических направлений среди наших соотечественников. Поэтому, как он подчеркнул, именно на курорты этой страны отправляется отдыхать большинство наших соотечественников. Естественно процент гибели среди туристов выше там, где их больше, передаёт РБК.

Среди основных причин гибели россиян на турецких курортах, в частности, в Анталье, Осауленко назвал незнание о состоянии своего здоровья.

«В основном это категории людей выше среднего возраста, – пояснил он. – Вторая причина – экстремальные климатические условия, к которым не все наши граждане успевают адаптироваться. Третья причина – шведский стол и турпакет all inclusive, из-за которого люди переедают, а также злоупотребляют спиртными напитками, что с учётом сильной жары, прежде всего летом, может привести к летальным исходам».

Ранее генконсул РФ в Турции Олег Рогоза заявил, что с начала 2019 года в Анталье умерли десятки россиян. Он объяснил это невниманием наших соотечественников к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых.