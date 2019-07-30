Володин прокомментировал информацию о бегстве Порошенко

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – прокомментировал спешный отъезд из страны бывшего президента Украины Петра Порошенко, который вместе со соей семьёй, предположительно, находится сейчас в Турции. По мнению председателя Госдумы, судьба лидеров, которые получают власть после «оранжевых революций», предрешена. В качестве примера Володин напомнил, что бывший глава Грузии Михаил Саакашвили также в своё время покинул свою страну и стал для своей родины невъездным, передаёт РИА Новости.

«Хочу сказать, что и Саакашвили, и Порошенко пришли к власти при внешней поддержке и оба они нанесли непоправимый ущерб своим государствам», – подчеркнул Володин.

Кроме того, он напомнил, что Грузия в результате действий Саакашвили потеряла Абхазию и Южную Осетию, а Украина из экономически процветающей державы превратилась и бедную страну, раздираемую внутренними конфликтами.

«На этих наглядных примерах, если кому-то мало Ирана, Ирака и Ливии, можно сделать вывод, что ещё ни одна революция, привнесенная извне, не сделали жизнь людей лучше», – резюмировал спикер Думы.

Напомним, накануне появилась информация, что Пётр Порошенко и члены его семьи спешно покинули территорию Украины. При этом отмечалось, что перед этим экс-президент отказался от государственной охраны, которая ему положена по закону.

В свою очередь сам Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что его отъезд за границу не является бегством. По его словам, он не собирается ни от кого скрываться. Но уехать из Украины ему все-таки пришлось, так как семья запланировала совместный отпуск за рубежом.

«Мне бояться нечего. И краснеть не за что. Если это будет политическое правосудие, то могу сказать, что я ещё в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично, что будет со мной. Я ни от кого не собираюсь прятаться, так как это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент — Путин», – резюмировал Порошенко.