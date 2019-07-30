Вход/Регистрация Подписка

Володин прокомментировал информацию о бегстве Порошенко

Москва, 30.07.2019
  • Володин прокомментировал информацию о бегстве Порошенко

Петр Порошенко и его супруга Марина

Петр Сивков/ТАСС

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – прокомментировал спешный отъезд из страны бывшего президента Украины Петра Порошенко, который вместе со соей семьёй, предположительно, находится сейчас в Турции. По мнению председателя Госдумы, судьба лидеров, которые получают власть после «оранжевых революций», предрешена. В качестве примера Володин напомнил, что бывший глава Грузии Михаил Саакашвили также в своё время покинул свою страну и стал для своей родины невъездным, передаёт РИА Новости.

«Хочу сказать, что и Саакашвили, и Порошенко пришли к власти при внешней поддержке и оба они нанесли непоправимый ущерб своим государствам», – подчеркнул Володин.

Кроме того, он напомнил, что Грузия в результате действий Саакашвили потеряла Абхазию и Южную Осетию, а Украина из экономически процветающей державы превратилась и бедную страну, раздираемую внутренними конфликтами.

«На этих наглядных примерах, если кому-то мало Ирана, Ирака и Ливии, можно сделать вывод, что ещё ни одна революция, привнесенная извне, не сделали жизнь людей лучше», – резюмировал спикер Думы.

Напомним, накануне появилась информация, что Пётр Порошенко и члены его семьи спешно покинули территорию Украины. При этом отмечалось, что перед этим экс-президент отказался от государственной охраны, которая ему положена по закону.

В свою очередь сам Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что его отъезд за границу не является бегством. По его словам, он не собирается ни от кого скрываться. Но уехать из Украины ему все-таки пришлось, так как семья запланировала совместный отпуск за рубежом.

«Мне бояться нечего. И краснеть не за что. Если это будет политическое правосудие, то могу сказать, что я ещё в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично, что будет со мной. Я ни от кого не собираюсь прятаться, так как это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент — Путин», – резюмировал Порошенко. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Отстали почти безнадёжно
      Раз на дворе лето, то проходит очередная Международная математическая олимпиада (ММО), чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Раз проходит ММО, то команда России в очередной раз показывает отчаянно кислый результат и все идет как по нотам: выступили, опростоволосились, хвалимся
    2. Назад в 2014 год: ОПЕК сдает свои позиции американским сланцевикам
      ОПЕК сдает свои позиции на рынке нефти американским сланцевым добытчикам, а ситуация движется к «дежавю» 2014 года
    3. Правительство придумало, как резко повысить собираемость налогов с населения
      Каждого гражданина страны внесут в специальный реестр, чтобы собрать воедино доступные государству сведения о гражданах и радикально улучшить собираемость налогов с физлиц
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама