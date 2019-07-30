Вход/Регистрация Подписка

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет во Владивостоке 3–8 сентября

Москва, 30.07.2019
3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока» с участием субъектов Дальневосточного федерального округа и федеральных органов исполнительной власти.
  • Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет во Владивостоке 3–8 сентября

Церемония торжественного открытия состоится 3 сентября. Организатор выставки – Фонд Росконгресс.

На выставке будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Все регионы-участники также познакомят гостей с реализованными и перспективными инвестиционными проектами. В этом году в мероприятии впервые примут участие Республика Бурятия и Забайкальский край, которые в 2018 году были включены в состав ДФО в соответствии с указом Президента Российской Федерации. Республика Бурятия, в частности, представит посетителям вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2.

При поддержке Минсельхоза на выставке будут работать фестиваль «Таежные промыслы» и рыбный рынок, где посетители смогут познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока.  

Дальневосточный федеральный университет представит павильон «Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации». Молодые ученые ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН совместно с представителями государственных корпораций и крупных IT-компаний расскажут о научных исследованиях и перспективных разработках, которые могут стать пилотными проектами в рамках создаваемых на острове Русский инжиниринговых центров государственных корпораций.

В павильоне Минприроды в интерактивных зонах «Недра Дальнего Востока», «Леса Дальнего Востока» и «Экология» можно будет познакомиться ключевыми инвестиционными проектами и объектами на территории ДФО. Также будут представлены проекты по развитию экологического туризма и повышению инвестиционной привлекательности особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития представят экспозицию «Дальневосточная деревня». В интерактивной форме гостей познакомят с самыми яркими проектами, реализованными на «дальневосточных гектарах». Также будет организована ярмарка продукции, произведенной на гектарах. В «Дальневосточной деревне» посетители получат консультации по мерам поддержки для участников программы «Дальневосточный гектар», а также по вопросам льготного ипотечного кредитования под 2%.

На «Улице Дальнего Востока» будут организованы ежедневные концертные программы субъектов ДФО. При поддержке Минкультуры пройдут показы кассовых российских фильмов на открытой площадке, также планируется проведение вечера индийского кино. Кроме того, пройдут конкурс обаяния и таланта «Краса Дальнего Востока» и конкурс «Мастер-шеф УДВ».

В рамках спортивной программы выставки состоятся парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу, а также «Игры территорий Дальнего Востока» – спортивные состязания, в которых примут участие представители федеральных органов власти и субъектов ДФО. В отдельном павильоне расположится площадка Федерации го России – «Развиваем Дальний Восток с го». На ней пройдет международный турнир по го на кубок V Восточного экономического форума. Сдать нормативы ГТО все желающие смогут в павильоне Минспорта.

С 3 по 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих. В прошлом году «Улицу Дальнего Востока» посетили около 70 тысяч человек.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Отстали почти безнадёжно
      Раз на дворе лето, то проходит очередная Международная математическая олимпиада (ММО), чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Раз проходит ММО, то команда России в очередной раз показывает отчаянно кислый результат и все идет как по нотам: выступили, опростоволосились, хвалимся
    2. Назад в 2014 год: ОПЕК сдает свои позиции американским сланцевикам
      ОПЕК сдает свои позиции на рынке нефти американским сланцевым добытчикам, а ситуация движется к «дежавю» 2014 года
    3. Правительство придумало, как резко повысить собираемость налогов с населения
      Каждого гражданина страны внесут в специальный реестр, чтобы собрать воедино доступные государству сведения о гражданах и радикально улучшить собираемость налогов с физлиц
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама