Зеленский запустит всемирный русскоязычный канал

Украина планирует создать всемирный русскоязычный телеканал для борьбы за симпатии русскоговорящей аудитории, об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру. Мы хотим, чтобы это все-таки был государственный канал» - сказал Тимошенко.

Ранее, во время президентской предвыборной кампании, Владимир Зеленский заявлял о необходимости организации русскоязычного вещания на территорию Донбасса и Крыма. Зеленский говорил о необходимости замены горячей фазы войны на информационную.