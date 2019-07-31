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Американские сенаторы проголосовали за санкции против «Северного потока-2»

Москва, 31.07.2019

Члены комитета сената США по международным делам проголосовали за введение санкций против «Северного потока-2». Согласно законопроекту, который подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джин Шахин, запрещается въезд на территорию США, а также замораживаются находящиеся в американской юрисдикции США активы любых лиц, причастных к продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении судов для укладки в море трубопроводов российского газопровода на глубине более 30 метров.

Уже известно, что под санкции США попадут компании Allseas (Швейцария), Saipem (Италия), а также представители компаний ФРГ, Франции, Нидерландов, Австрии, Швеции и Финляндии.

Принятый сегодня сенатом по международным делам законопроект должен ещё пройти через голосование сената в полном составе, после чего его рассмотрит палата представителей, а затем он уже ляжет на стол главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что Райнер Зеле – глава крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV – рассказал журналистам, когда первый газ будет пущен по «Северному потоку-2». По его словам, это произойдёт к полуночи 31 декабря 2019 года.

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