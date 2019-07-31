ФРС приняла решение по процентной ставке

По итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%. Произошло это впервые за 10 лет.

Решение американского регулятора совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. В частности, глава аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Терри Смит ещё до начала заседания подчёркивал, что понижение ставки на 0,25 п.п. – начало процесса очередного смягчения, который продлится вплоть до окончания выборов в США в 2020 году.

Между тем, целый ряд специалистов полагает, что сам факт понижения ставки не окажет глобального влияния на мировую экономику и концентрирует внимание на последующем комментарии Федрезерва как факторе, который определит настроение инвесторов.

Напомним, на июньском заседании американский регулятор сохранил ставку на уровне 2,25-2,5%, однако обновил прогноз по основным макроэкономическим показателям, прежде всего повысив ожидания роста ВВП США в 2020 году с 1,9% до 2%, а также снизив прогноз по инфляции – с 1,8% до 1,5% в 2019 году и с 2% до 1,9% в 2020-м.