ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно со своими коллегами из МВД предотвратили теракт в Татарстане. Согласно информации Центра общественных связей ФСБ, в результате спецоперации, задержаны двое предполагаемых боевиков, которые являются сторонниками «Исламского государства». По оперативным данным они занимались вербовкой в террористические структуры и пропагандировали идеи терроризма.

Известно, что задержанные – граждане РФ, у них изъяты взрывчатые вещества и компоненты СВУ. В интересах следствия их личности пока не разглашаются, передаёт РИА Новости.

Напомним, последняя крупная операция по предотвращению теракта была проведена сотрудниками ФСБ 26 июня 2019 года в Саратове, когда силовики ликвидировали гражданина РФ, присягнувшего ИГ и планировавшего атаку в месте массового скопления людей.

* «Исламское государство» (ИГ) решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которой на территории нашей страны запрещена.