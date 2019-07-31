Российская экономика столкнулась с новым сокращением инвестиционной активности

По данным Банка России, после стагнации в январе-марте когда показатель вырос на 0,5%, объем инвестиций в основной капитал по итогам второго квартала 2019 года сократился на 1,3-1,8%. При этом в июне инвестиционный спад был зафиксирован не только в годовом выражении, но и относительно мая текущего года. Основной причинной происходящего регулятор назвал снижение государственных инвестиций. Так, в первом квартале капитальные расходы бюджетной системы рухнули на 19,4%, а в апреле-мае - на 11,8%.

В целом, пишет портал Finanz со ссылкой на комментарий главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого, ситуация с инвестициями в российскую экономику является в своем роде «уникальной», констатирует: деньги есть и у бюджета, и у крупных корпораций, но вкладывать в развитие не спешат ни бизнес, ни государство. Подняв НДС и пенсионный возраст и увеличив доходы бюджета на 15% год к году, Минфин к концу июня накопил 1,6 триллиона рублей профицита и почти 10 триллионов рублей свободных остатков (включая средства ФНБ).

Доналоговая прибыль корпоративного сектора за январь-май подскочила на 36,5%, а ее доля в ВВП превысила 15%. Это уровень, который последний раз наблюдался в 2008 году, и при таких показателях инвестиции росли на 10% в год больше, указывает Дмитрий Полевой. «Даже в 2011-2013 гг. при средней доле прибыли в 12,4% ВВП инвестиции, в среднем, росли на 9%, - напоминает он. - С формальной точки зрения ресурсы для финансирования инвестиций есть, но, проблема, видимо, в их распределении по секторам и «выжидательных» предпочтениях среди частного бизнеса».

Бизнес склонен выжидать, потому что чувствует экономическую неопределённость, признает шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Он опасается не отбить затраты, которые понесёт, вложившись сейчас серьёзно в увеличение производства или тем более в его качественное перевооружение. Длинным горизонтом, проектами со сроками окупаемости более 10 лет, сейчас мыслит меньшинство: согласно мартовскому исследованию Высшей школы экономики, инвестировать "в долгую" готовы лишь 5% компаний, а 37% имеющих инвестиционные планы ориентировались в тот момент на срок всего лишь до конца 2020 года, и только порядка 10% были настроены вкладываться с прицелом хотя бы на 2025 год.

Очевидно, говорит эксперт, что руководство большинства предприятий элементарно не видит на сегодня реальных драйверов для роста внутреннего спроса, что естественно, увы, в условиях, когда реальные доходы не растут, а цены вплоть до мая продолжали быстрый рост. К лету инфляция остановилась, а правительством буквально на днях приняты определённые упреждающие меры для контроля за ценами на бензин, но должно пройти хотя бы несколько месяцев, чтобы картина стала яснее, и понятно, что бизнес хочет увидеть хотя бы первые признаки оживления потребительского спроса, прежде чем увеличивать активность.

Получается отчасти замкнутый круг, разорвать который могли бы помочь масштабные государственные инвестиции в рамках тех же нацпроектов, продолжает Пётр Пушкарёв. Но, очевидно, что эти государственные деньги не должны быть израсходованы бездумно, просто потому что срочно надо что-то делать. Статистика, показывающая снижение капиталовложений государства в целом по экономике, может быть отчасти связана с заморозкой и пересмотром новых проектов в традиционной для России нефтегазовой сфере. А новая структура капиталовложений, грамотное распределение средств в несырьевой сектор, ещё продумывается - нужно ведь, на самом деле, не только "разложить" выделяемые ресурсы по секторам экономики, а сделать это так, чтобы вложения попали в конкретные рабочие проекты, способные действительно принести в ближайшие годы отдачу.

В идеале это по максимуму должны быть производства не только с современными технологиями, но что важно, с деятельным привлечением иностранного капитала, полагает аналитик. Именно совместные предприятия обеспечивают и иной уровень организации производства, нацеленности его на конечный финансовый результат, и чёткий прицел на включение готовой ли продукции или производимых комплектующих на внешний рынок. При нынешних сравнительно низких затратах на рабочую силу в России (что поделать, но умеренные запросы по зарплатам в данном случае для инвестиций это явный плюс) размещаемые у нас производства могут иметь отличный экспортный потенциал - но и бизнес-модели, и инвестиции в нужную транспортную инфраструктуру должны быть как следует проработаны.

На сегодняшний момент именно максимально продуманное вовлечение предприятий в цепочки международного разделения труда с выходом не исключительно на внутреннее потребление, которое стагнирует, а на внешние рынки - может стать инструментом, который вытянет российскую экономику "за волосы" из застойного болота наверх. Для этого нужна, с одной стороны, целенаправленная работа властей на уровне каждого региона с планированием приоритетных направлений специализации конкретного региона в общем развитии, с существенной организационной помощью и налоговыми льготами для предприятий, готовых придерживаться этих выбранных направлений. И, одновременно, заметное снижение, а лучше полное снятие налогового бремени в принципе со всех стартапов до момента, пока предприятие сможет выйти на устойчивую окупаемость, на прибыль хотя бы в течение 1-2 лет.

Также в целом, добавляет Пётр Пушкарёв, подняв НДС и увеличив тем самым налоговую базу бюджета, по хорошему надо бы делать и второй шаг, понижая резко для бизнеса обязательные социальные отчисления: налоги должны платиться с заработанной предприятием прибыли в форме наращенной добавочной стоимости, но не с затрат на "белые" зарплаты сотрудников. Ведь изначально именно подобный налоговый манёвр и обсуждался, но реализованной на практике оказалась только его накладная для бизнеса часть.

И только снижение налогов плюс, конечно же, решение проблем с судебной системой, чтобы частная собственность была должным образом защищена - те меры, которые способны расшевелить самостоятельные частные инвестиции. Реализация нацпроектов, государственные капиталовложения в экономику способны создать для бизнес-среды важную базу, дать плановый толчок, но требуется ещё и кратное увеличение этого эффекта за счёт живого частного интереса, по возможности минимально отягощённого объективными поводами для сомнений.

С одной стороны, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, действовать в условиях неопределенности — это и есть первостепенная задача предпринимателя, даже чувствуя неуверенность, он должен принимать решения. То, что решения принимаются не в пользу инвестиций — закономерно, так как события последних лет в России показали, что очень слабо защищено право собственности, а значит, пока эта ситуация не изменится, пока не появятся действительно независимые суды, инвестиции можно очень легко потерять в ходе какого-нибудь административного конфликта.

Бизнес поступает обдуманно, сокращая инвестиции, уверен эксперт, и, вероятно, выводя эти деньги в текущее потребление либо на другие рынки. Если посмотреть на прямые иностранные инвестиции, то увидим, что иностранцы ведут себя точно также, а ведь они видят ситуацию в России отстраненно и более непредвзято. Приток ПИИ в Россию сейчас составляет всего около 5-6.5 млрд долларов в год, это практически незаметные крохи по сравнению, например, с Китаем, который привлекает до 130 млрд долларов ПИИ в год.

Экономика в России тесно связана с политикой, а там ключевым годом, предположительно, является 2024-й, говорит Алексей Антонов. И скорее всего, так называемый транзит власти произойдет намного раньше, поэтому разумно уже сейчас сворачивать инвестиционную активность и смотреть, как разрешится властное противоречие, удастся ли сохранить стабильность и преемственность, или же настанут «темные века» политической турбулентности, в которых экономика и уровень благосостояния страдают прежде всего.

То, что капитал стал настолько спекулятивным, что не рассматривает инвестиции длиннее 5-10 лет, говорит также о кризисе капиталистической модели в целом, добавляет аналитик. В поисках высокой доходности и защищенности от потерь капитал перестает обслуживать потребности социума, а замыкается в себе и параллельно разрушает окружающую среду. Это не значит, что капитализм плох сам по себе, просто он, как общественно-экономическая формация, рано или поздно сменится чем-то более эффективным, и, хотя эту новую формацию описать трудно, она должна сформироваться в следующие 2-3 десятка лет, а мы будем наблюдать множественные кризисные явления угасания капитализма. Развитие IT-технологий ускоряет эти процессы.