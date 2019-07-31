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Кличко защищается Трампом

Москва, 31.07.2019
  • Кличко защищается Трампом

Zuma\TASS

Экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко провел в США встречу с экс-мэром Нью-Йорка, адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. «Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же затронули тему важности развития местного самоуправления» - написал Кличко в Facebook и опубликовал совместные с Джулиани фото. Кроме того Кличко анонсировал визит Джулиани в Киев.

Последнее время Виталия Кличко преследуют сплошные неприятности. Президент Украины Владимир Зеленский обратился в правительство с просьбой освободить мэра Киева Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации - Кличко совмещает должность избранного мэра столицы и должность главы администрации города. В случае, если Кличко потеряет должность главы Киевской городской госадминистрации его полномочия будут существенно ограничены.

А на 26 июля Кличко был вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины по делу о незаконном использовании коммунальной земли столицы, на который киевский градоначальник не явился.

Телеканал олигарха Игоря Коломойского «1+1» (на котором ранее трудился Зеленский) начал информационную атаку на обоих братьев Кличко – Виталия и Владимира, обвиняя их в рейдерских захватах в Киеве. А глава офиса президента Украины Андрей Богдан (бывший адвокат Коломойского) обрушился с критикой на Виталия Кличко, обвиняя его в потакании коррупции.

«На этих встречах я ему (Виталию Кличко – ред.) лично шесть раз, то есть на каждой встрече по три раза, предлагал отказаться от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем и стать действительно народным мэром. Он великий спортсмен, он гордость Украины, он человек, имя которого знает весь мир. Однако он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних пяти лет» - заявил Богдан на брифинге.

У Кличко сложилось верное впечатление, что команда Зеленского хочет оттеснить его от финансовых потоков столицы и передать их людям Коломойского. По неофициальной информации уже готова кандидатура на должность главы Киевской городской государственной администрации – это генеральный директор телеканала Коломойского «1+1», девятый номер в перевыборном списке партии Зеленского «Слуга народа» Александр Ткаченко. Таким образом Зеленский, отдавая Киев «на разграбление» Коломойскому, сможет рассчитаться перед олигархом за потраченные средства на его президентскую кампанию.

Рудольф Джулиани планировал посетить Киев еще после второго тура президентских выборов на Украине. Джулиани хотел убедить Зеленского не препятствовать расследованию о вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году и не мешать расследованию о возможной коррупции экс-вице президента Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года. Однако Зеленский решил не участствовать в борьбе американских республиканцев и демократов и отказался принимать адвоката Трампа. Резко против встречи Джулиани с Зеленским высказался Игорь Коломойский. Джулиани тогда заявил, что в окружении Зеленского есть враги Трампа и США и посоветовал Зеленскому посадить в тюрьму Коломойского.

Встречаясь с Джулиани, Виталий Кличко надеется на помощь Дональда Трампа в удержании своей власти в Киеве. Желание американцев наказать Игоря Коломойского может сыграть на руку Виталию Кличко – вряд ли Зеленский хочет развития конфликта с Трампом. Урезонив людей Коломойского в окружении Зеленского, Белый дом тем самым поможет Виталию Кличко остаться полноценным главой столицы Украины.

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