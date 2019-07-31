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Курс доллара: аналитики Сбербанка спрогнозировали курс рубля после решения ФРС

Москва, 31.07.2019
  • Курс доллара: аналитики Сбербанка спрогнозировали курс рубля после решения ФРС

ДМИТРИЙ РОГУЛИН/ТАСС

30 июля рубль, начав день вполне спокойно, во второй половине дня начал снижаться к основным резервным мировым валютам в ожидании решения ФРС США по ставке. При этом ослабление рубля происходило, несмотря на рост мировых цен на «чёрное золото».

Вечером во вторник курс евро на торгах Московской биржи впервые с 15 июля перешагнул отметку в 71 руб. В моменте курс евро составлл 71,03 руб., что на 31 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно рос и курс доллара, стоимость которого на максимуме достигала 63,73 руб. (максимум с 10 июля), что на 30 коп. выше уровня закрытия торгов понедельника.

Достигнув своего пика, к завершению основной торговой сессии доллар и евро несколько подешевели. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 63,65 руб., что на 21,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро завершил торги на отметке 70,94 руб., подорожав за сутки на 22,25 коп.

По мнению экспертов, нацвалюта просела к доллару и евро, так как участники рынка закрыли длинные позиции по рублю после завершения налогового периода, а также в ожидании решения американского центробанка по ставке. Однако большинство из них убеждены, что рубль немного отступил перед рывком, который можно ожидать после сегодняшнего заседания ФРС.

В частности, Александр Карпов из банка «Зенит» считает, что в целом торги вторника, которые он назвал «безыдейными», прошли в спокойном режиме. Кроме того, Карпов отметил, что накануне рынок топтался в узком диапазоне, а сами объёмы торгов были очень небольшими.

«Налоговый период завершился в понедельник. По большому счёту все мировые рынки ждут решения Федрезерва по ставке», – подчеркнул аналитик.

С ним солидарен Юрий Кравченко из «Велес Капитала», который также уверен, что основным событием для финансовых рынков остаётся заседание регулятора США. При этом он не сомневается, что итог заседания полностью оправдает ожидания рынка по снижению ставки на 25 б. п. По его мнению, риторика ФРС и комментарии его главы могут усилить ожидания инвесторов в отношении дальнейшего смягчения процентной политики в США, что создаст давление на доллар, в том числе и в паре с рублём.

Такого же мнения придерживаются и эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, которые считают, что ФРС не только снизит ставку, но и намекнёт на новое её снижение, причём уже в сентябре, что может привести к фронтальному снижению курса доллара, поскольку инвесторы не полностью закладывают в котировки подобный сценарий.

Как напомнил аналитик Сбербанка Юрий Попов, ещё на совещании в июне центробанк США четко дал понять, что начнёт смягчение ДКП. С тех пор за океаном были опубликованы макроэкономические показатели, которые оказались существенно лучше ожиданий. Несмотря на это, ФРС не стал менять своей «голубиной» риторики. Поэтому, сегодня американский регулятор с высокой долей вероятности объявит о снижении ставки на 25 б. п.

Однако основной вопрос, который волнует сейчас трейдеров, начнётся ли серия снижений и будет ли политика смягчена снова уже в сентябре? В Сбербанке не сомневаются, что именно так и произойдёт. Дело в том, что действия Федрезерва основываются на неопределённости перспектив мировой торговли и глобального экономического роста. И эти опасения никуда не ушли. Поэтому, как прогнозируют в Сбербанке, после того, как американский регулятор объявит о снижении ставки, доллар рухнет к рублю и будет торговаться к нацвалюте на своих минимумах этого лета.

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