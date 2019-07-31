Курс доллара: рубль обвалился на новостях из США

Курс доллара перешёл к резкому фронтальному росту после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.

При этом рубль обвалился к доллару не сразу, а лишь после последовавших комментариев, о том, что для определения сроков и величины возможных в будущем корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам ФРС будет руководствоваться фактическими экономическими условиями и прогнозами их изменений в будущем, при этом подразумевая выполнение выданного американским регулятором двойного мандата: обеспечить максимальную занятость и стабильность цен.

Такая формулировка явно не стала сигналом гарантированного сокращения ставок в ближайшем будущем, как этого ожидали почти все участники рынков. Федрезерв даёт понять, что следующее решение комитета будет всецело зависеть от поступающей экономической статистики.

По данным на 22:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 63,71 руб., что почти на 50 коп. выше чем он торговался сразу после объявления о снижении ставки. Курс евро составляет сейчас 70,54 руб.

Таким образом, курс доллара вырос в качестве реакции на итоги заседания регулятора США. Некоторые трейдеры ожидали агрессивное снижение ставок — на 50 б.п. Но эти прогнозы не оправдались. Более того, комитет вообще не дал сигнала к сокращению ставок в ближайшие месяцы, что оказало поддержку валюте США, и негативно сказалось на рубле.

Ранее сообщалось, что ФРС США на своём заседании приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%. Произошло это впервые за 10 лет.