Лучшие Сайты Английского Языка для Начинающих

Текущий ритм жизни часто оказывается таким стремительным, что выделить время на дополнительное изучение языка, часто просто не представляется возможным.

Вот тогда на выручку и приходят онлайн-курсы, которые позволяют экономить время и нервы.

Однако, сегодня уже существует такое огромное количество сайтов, которые предлагают самые разные методики, что можно легко растеряться.

Именно поэтому, для вас, мы подготовили этот рейтинг самых востребованных и надёжных сайтов по изучению английского языка.

Rong-chang

Главная особенность этого сайта в том, что основной процесс обучения, сводится к прохождению тестов.

Этот ресурс будет полезен, в первую очередь, продвинутым ученикам, которые хотят углубиться в аспекты изучения тем. Но, найдутся здесь разделы и для детей в возрасте 8-10 лет.

Здесь есть тесты на основы грамматики, на орфографию и словарный запас.

BistroEnglish

Ресурс, который очень быстро набирает популярность и уже стал любимым для многих сотен и даже тысяч российских пользователей.

Очень ценно, что при всём при этом, цены здесь остаются пока еще, очень доступными.

Заниматься по методике этого ресурса могу как дети в возрасте от 9 лет, так и взрослые.

Благодаря оригинальной и простой методике подачи материала в игровой форме, этот курс занимает первые места по числу просмотров в YouTube.

Создатель курса «BistroEnglish» - преподаватель английского языка Оксана Долинка.

Тесное соавторство с носителями языка, позволило создавать качественный и интересный материал для обучения как детей, так и взрослых.

Неважно, каков ваш текущий уровень – вы только начинаете или же, наоборот, уже успели всё забыть – уроки, которые вы найдете на сайте, помогут вам ориентироваться в заграничных поездках, при бытовом общении с друзьями, при просмотре фильмов и в десятках других ситуаций.

Отдельно нужно упомянуть обучающие видео- и аудиокурсы, которые станут незаменимым подспорьем на вашем пути к покорению английского языка.

ESL

Хороший ресурс глобальной Сети, который поможет вам научиться лучше воспринимать английскую речь на слух.

Таким образом, вы и говорить начнете быстрее.

И пусть вас не смущает лаконичное оформление странички представительства ESL, ведь содержание сайта даст фору многим конкурентным ресурсам.

Здесь обучение разделяется на три основные уровня сложности – Beginners, Intermediate и Advanced.

Вы можете выбрать тот уровень, который лучше всего подходит именно вам.

К слову сказать, определить свой текущий уровень языка можно на одном из множества соответствующих сервисов в интернете.

Все диалоги и уроки здесь озвучены приятными голосами, а сам процесс обучения не лишен юмора, так что воспринимать информацию вовсе не тяжело.

Ценность данного сайта так же в том, что все дикторы здесь – настоящие американцы, так что вы сможете перенять их манеру говорения. Обучение полностью бесплатно.