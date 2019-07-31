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Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по делу о крушении MH17

Москва, 31.07.2019

Глава малазийского МИД Сайфуддин Абдулла призвал Международную следственную группу отказаться от обвинений в адрес России по делу о крушении пассажирского лайнера Boeing MH17, который разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. В интервью газете «Известия» дипломат заявил, что страны Запада, участвующие в расследовании, отказывают властям Малайзии в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать правду об истинных виновниках этой катастрофы.

«Мы обеспокоены происходящим вокруг расследования этого трагического инцидента, – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Малайзии. – Необходимо провести открытое независимое расследование, чтобы знать всё правду»  

При этом Абдулла отметил, что расследование еще не завершено, а Международная следственная группа уже назначила виновных и даже назвала имена причастных к этой катастрофе.

«Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», резюмировал глава МИД Малайзии.

Ранее «Эксперт-Online» сообщал, что официальные лица Малайзии пролили свет на неизвестные детали расследования Международной следственной группы обстоятельств крушения пассажирского авиалайнера в небе над Донбассом летом 2014 года, которые ставят под вопрос ее доказательную базу.

Также накануе стало известно, что Нидерланды отказались принять новые материалы по катастрофе малазийского Boeing в небе над Донбассом, которые ранее не были учтены в последних заявлениях Международной следственной группы. Об этом рассказал немецкий частный детектив Йозеф Реш, занимающийся независимым расследованием этой авиакатастрофы.

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