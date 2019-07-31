Московская оппозиция стремится на Лубянку

Поводом для проведения акции 3 августа стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу большинство из представителей оппозиции. Последние позиционирутся в качестве независимых кандидатов (впрочем, те, кто несколько лет назад шел бы от «Единой России», поступают также).

Представители оппозиции обвиняют Мосгоризбирком в грубых нарушениях при проверке подписных листов. Члены столичного избиркома, в свою очередь, заявляют о наличии в документах оппозиционеров подписей «мертвых душ» и небрежности в оформлении сданных материалов. В СМИ также неоднократно публиковались материалы, в которых и условно провластных кандидатов, и представителей оппозиции обвиняли в создании «фабрик фальсификации подписей».

Конфликт достаточно быстро вышел за пределы избиркома. 20 июля прошел санкционированный митинг на Проспекте Сахарова, неделю спустя – несанкционированная акция в центре Москвы, в ходе которой было задержано свыше 1,3 тыс. протестующих. В первом случае численность участников была определена в пределах 12 – 20 тыс. человек, во втором – в районе 3,8 – 10 тыс.

3 августа в Москве должна пройти очередная, третья по счету протестная акция оппозиции. Ее проведение было анонсировано на ютуб-канале «Навальный LIVE». Намерение оппозиции провести акцию протеста подтвердили пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и незарегистрированный кандидат Любовь Соболь.Важно подчеркнуть: тот факт, что незарегистрированный кандидат Елена Русакова подала заявку на проведение митинга 10 августа, не подразумевает отказа оппозиции от идеи повести акцию в ближайшую субботу. Соответствующая информация была размещена в тематических сообществах акции в соцсетях, а также подтверждена Любовью Соболь и Кирой Ярмыш.

Проспект Сахарова медом не намазан

Существовала возможность, что акция 3 августа пройдет в санкционированном формате. Однако заявителей митинга – представителей Либертарианской партии России, не устроило предложенное мэрией место проведения акции – Проспект Сахарова.

Мотивы либертарианцев, выступавших от имени созданной незарегистрированными оппозиционерами «коалиции независимых кандидатов», трактуются экспертами неоднозначно. Фактически речь идет о поляризации оценок происходящего.

Политолог Марат Баширов уверен в том, что отказ от санкционированной акции связан с деятельностью политических радикалов, направленной на перехват контроля над протестным движением. По его мнению, к происходящему также могут быть причастны внешние силы, стремящиеся дестабилизировать ситуацию внутри России.

В интервью «Эксперт online» политолог заявил: «Мы с Вами должны понимать, что на самом деле те люди, которые протестовали несколько дней назад на Тверской, это, на самом деле, не единая оппозиция. Внутри нее есть несколько течений. И в первую очередь сейчас надо говорить о той части оппозиции, которая изначально добивалась регистрации на выборах. Эти люди совершили много ошибок. Но, в конечном счете их цель была и остается единой – избраться в Московскую городскую думу. Но есть также те, кто использует эту ситуацию в своих интересах. Это представители более радикального течения внутри оппозиции. Либертарианская партия подала заявку на проведение митинга, потом они отозвали ее. Для меня это – сигнал о том, что под эту ситуацию начинают стягивать иные группы так называемой оппозиции. Организаторов более радикальных акций не устраивает Проспект Сахарова, потому что там пространство легко ограничивается силовиками с точки зрения движения. Мы видели с вами в субботу, что после того, как группы оппозиционеров были раздроблены по обе стороны от Тверской, они начали броуновское движение по центру. Я сам видел, как они, двигаясь поперек движения с Лубянки на Охотный, вдруг повернули на Неглинку. Их устраивает эта игра в кошки-мышки. Какое бы место им не предлагали, они будут отказываться и стремиться к проведению несанкционированной акции. В интересах ли это Гудкова, Соболь и всех, кто сейчас на слуху – это не факт. Любое значимое с точки зрения массовости событие, которое было согласовано, оказывает гораздо больший эффект на власть, нежели несанкционированное. Но это справедливо, если рассматривать ситуацию с точки зрения конструктивного процесса. С точки зрения эскалации, с точки зрения того, чтобы у нас в конечном итоге где-то возникли перегибы, о которых мы будем все сожалеть, этой точки зрения санкционированные акции не выгодны. Радикалам, примкнувшим к протесту, выгоден массовый протест с периодическими побоищами, который будет передвигаться по улицам, сопровождаясь захватом общественных пространств и присутственных мест».

«Конечно, есть зарубежные силы, которые финансируют определенные группы организаторов протеста», – считает Марат Баширов. – «Их интересует, чтобы в Москве были очередные серьезные волнения. Им все равно, по какому поводу волнения возникнут. На самом деле Московская городская дума является органом, который мало что решает. Там нет ни полномочий, не контрольных функций, это декоративный орган. Но тем людям, которые пытаются раздуть здесь какой-то маленький пожар – им абсолютно все равно. Они используют это как повод. И это серьезный сигнал для Гудкова сотоварищи. Им следует задуматься, хотят ли они быть инструментом для тех сил, которые желают перевести все в радикальный формат. Вспомним протесты по делу Ивана Голунова. Когда прошли первые акции, наиболее здравые сторонники Голунова выходили и говорили: “Не надо политизировать этот процесс. Он абсолютно не связан с политическим строем, это совершенно другой вопрос, который касается справедливости и работы правоохранительных органов”. Здесь то же самое. Есть какие-то вопросы, которые нужно решать с Московской городской избирательной комиссией и Центральной избирательной комиссией. В этом должны участвовать все люди, которые считают, что их отстранили незаконно. Должны пройти суды. Все должно быть прозрачно. Но оппозиционеры сами должны понять, что им следует отсекать от себя имидж людей, готовых на все ради того, чтобы “поджечь” Москву».

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич также полагает, что отказ от проведения согласованной акции на Проспекте Сахарова связан со стремлением оппозиции радикализировать протест. «Организаторы противозаконных акций в Москве, отказавшись от согласованного на 3 августа мероприятия, похоже, расписались в исключительном стремлении к новым беспорядкам», – утверждает глава ФЗНЦ. – «Мэрия Москвы показала, что, когда соблюдается установленный законом порядок, акции согласовываются», — написал он на свой странице в фейсбуке.

Представители Либертарианской партии придерживаются принципиально иной позиции. В комментарии для «Эксперт online» председатель Либертарианской партии Сергей Бойко обосновал отказ ЛПР от предложенной мэрией площадки.

«Мы подавали заявку на проведение митинга на Лубянке», – указал председатель либертарианцев. – «20 июля уже проводился митинг на Проспекте Сахарова. По итогам переговоров со штабами кандидатов мы услышали четкий посыл, что никого Сахарова не устраивает. После 27 июля возвращаться на Сахарова – это шаг назад. Соответственно, мы пытались предложить мэрии альтернативные варианты. Сегодня ездили на переговоры. Мы предлагали любой вариант в пределах Садового кольца в центре Москвы. Почему граждане, которые поддерживают независимых кандидатов, должны быть людьми второго сорта? Почему их должны загонять в один и тот же загончик на Проспекте Сахарова? У нас, получается, есть деление людей на два сорта: тех, кому согласовывают Тверскую и центральные площади, и тех, кого запускают в один загончик на Проспекте Академика Сахарова».

Лидер ЛПР подчеркнул, что в сложившейся обстановке уже не видит разницы между санкционированной и несанкционированной акциями. «Я участвовал в проведении 5 санкционированных митингов за последний год на Проспекте Сахарова», – заявил Сергей Бойко. – «Для меня разница между санкционированными и несанкционированными митингами не очень велика. Лично я подвергался аресту после “пенсионного митинга”. Моих коллег неоднократно задерживали на разных митингах. На последнем митинге одному из граждан, который в нем участвовал, полицейские сломали руки. Грань между согласованным и несогласованным митингом стирается властью. …И рано или поздно это закончилось бы новым 6 мая, когда на согласованной акции устроили провокацию, устроили побоище, а потом завели уголовное дело».

Председатель ЛПР также пояснил, что, по его мнению, выбор в качестве площадки для мероприятия Проспекта Сахарова способствовал бы сокращению численности протестующих: «…я не мог бы гарантировать, что, если бы мы пошли по пути, который выбрали люди в 11-м – 12-м гг., и согласились бы на проведение очередного митинга на Сахарова, на акцию не пришли бы 30-40 человек. Людям надоедает ходить в одно и то же место» – пояснил Сергей Бойко.

Еще прозрачнее эту позицию выразил член федерального комитета либертарианцев Михаил Светов, пояснивший изданию «Настоящее время»: «Проспект Сахарова нас не устраивает по символическим причинам: потому что на этом месте уже прошел митинг 20 числа, он был успешный, и требуется гражданскому обществу предложить что-то новое, чтобы гражданское общество почувствовало себя хозяином в своем собственном городе… Речь идет не только о символизме. Речь идет о том, чтобы вырваться из рамок, в которые нас загнали силовики и загнали события последних восьми лет – после 2011 года».

Если оставить политические предпочтения за скобками

Сколь бы ни были отличны заявленные позиции, обращает на себя внимание наличие общего тезиса: по крайней мере для части оппозиционеров санкционированные акции потеряли какую-либо привлекательность. А это подразумевает неизбежную эскалацию политического противостояния. В этих условиях ключевое значение обретает задача «профилактики протеста», т.е. купирования поводов для вспышек недовольства. И не в последнюю очередь это касается системы обеспечения легитимности выборов, в том числе – посредством развертывания общественного наблюдения. Также очевидной становится необходимость реформирования системы сбора подписей. В серьезной трансформации нуждается и в целом система политической коммуникации в обществе. Очевидно, что решение этой задачи уже в ближайшее время станет одним из центральных элементов во внутриполитической повестке Кремля.

Несмотря на противоречия в оценке стратегии оппозиции, эксперты солидарны в том, что для лидеров протестующих будет выгодно бы вывести на улицы Москвы как можно большее число людей. Именно за счет этого они могли бы оказать давление на власть. Мнения расходятся при оценке способа достижения цели. Сергей Бойко, как видно из сказанного им выше, настаивает на том, что выбор Проспекта Сахарова демотивировал бы сторонников оппозиции. Его оппоненты настаивают, что место проведения акции не имеет значения, а санкционированный формат привлек бы к участию большее число людей. Лидер либертарианцев парирует, что, по его оценке, разница в поведении силовиков на согласованных и несогласованных акциях уже не ощущается.

Решить этот спор хотя бы отчасти позволяют данные о численности участников событий 20 и 27 июля. На первую, согласованную акцию на Проспекте Сахарова пришли, по максимальным оценкам, более 22 тыс. человек. В несанкционированной акции 27 мая участвовали до 10 тыс. человек. Таким образом, в данном случае факты говорят скорее против точки зрения оппозиционеров.

Причины столь жесткого отказа сложно оценить однозначно. Эмоциональная накачка оппозиции разного рода радикалами осуществлялась уже давно. Критика «митингов в загончиках» хорошо известна любому специалисту, занимавшемуся изучением протестного движения в России. Накопленное недовольство наложилось на эмоциональное воздействие двух факторов – эйфории и агрессии, порожденных недавними массовыми выступлениями. Позиция лидеров протеста в настоящее время продиктована скорее эмоциями, чем разумом. При этом ядро «оппозиционного актива» в целом разделяет эти настроения.

В то же время имеет право на существование и гипотеза относительно влияния условных «провокаторов», стремящихся к радикализации протеста. Речь идет не о банальной конспирологии. Достаточно вспомнить об обвинениях Михаила Светова в адрес ряда видных оппозиционеров (т. н. «тусовочки») в манипулировании действиями протестующих в своих интересах в период митингов 2011 – 2012 годов. Т.е. возможность использования «энергии протеста» в интересах сторонних бенефициаров признают сами лидеры оппозиции.

Более того, две модели объяснения действий оппозиции не противоречат друг другу. В случае, если развитие протеста начало определяться настроением масс, для внешних «интересантов» открывается широкое окно возможностей по манипулированию энергией улицы.

Новая угроза

Что бы ни стояло за решением лидеров протеста, события последних дней указывают на возможность дальнейшей эскалации конфликта. Ряд кандидатов от КПРФ, выдвинутых на выборы в Мосгордуму, были лишены регистрации по решению суда. Поводом для этого стали иски, поданные конкурентами коммунистов. Из-за выявленных судом нарушений в поданных в избирком документах была отменена регистрация Тимура Абушаева и Сергея Цукасова. Перед заседанием суда по делу последнего, 10 кандидатов от КПРФ посетили Центризбирком и передали обращение к Элле Памфиловой. Они попросили главу ЦИК РФ представить особое мнение или позицию Центризбиркома по исковым заявлениям в отношении кандидатов от КПРФ. Ответ Памфиловой планируется предоставить в судебную коллегию по административным делам Верховного суда РФ.

Вне зависимости от того, насколько серьезный характер носят претензии в отношении кандидатов от КПРФ, возрастают риски сближения системной и несистемной оппозиции в столице, в том числе – вопреки воле их партийных лидеров. Помимо того, исчезновение из бюллетеней кандидатов от наиболее популярной партии парламентской оппозиции может привести к увеличению количества протестующих на улицах столицы.

Остается лишь надеяться, что представители Мосгоризбиркома сумеют повторить успех своих коллег из Санкт-Петербурга, успешно решивших проблемы с регистрацией кандидатов на муниципальных выборах в «северной столице». Их опыт показывает, что власть способна эффективно решать такого рода вопросы.